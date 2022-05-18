香港中文大學專業進修學院 Reset,GO!整裝再出發

隨著本港疫情漸趨緩和，市民日常生活再返正軌，正好是重整個人目標、邁步向前的黃金時機。香港中文大學專業進修學院（CUSCS）繼續與您並肩前行，推出《Reset, Go 再出發！》系列，精選多個短期、證書及文憑課程，涵蓋職場專業、文化藝術、健康、心理學等不同範疇，助您重拾持續進修的步伐，按職業發展或個人興趣裝備自己，迎接未來新機遇！
文化管理文憑
近年，香港積極推動文化創意產業發展，致力成為中外文化藝術交流中心。因此，本地對文化工作者及相關從業員的培訓需求日益增加。「文化管理文憑課程」著重訓練學員的管理技巧、批判思維、創意及文化視野，透過五個單元，介紹本地及國際藝術文化機構的運作，讓學員掌握有效的管理技巧，從而優化機構的策劃及管理。此外，課程亦會講解文化研究的理論及重要概念，協助學員拓展文化視野，適合對文化藝術有興趣，或有志從事文化管理工作的人士報讀。
室內設計文憑
本港地少人多，能按個別需要靈活善用家居、商舖、以至公共空間，是每一位用家的願望，這亦說明室內設計行業的發展前景廣闊，機遇處處。「室內設計文憑課程」設有七個單元，提供全面的室內設計基礎訓練，讓學員實踐概念，啟發創意思維，提升個人技能，為日後投身室內設計行業或繼續進修作好準備。課程內容包括基礎設計概念、圖則理論學、電腦繪圖與應用、專案設計、環境與可持續發展的設計與實踐、作品集製作等，適合對室內設計有興趣或有意投身行業的人士報讀。
短期、證書及文憑課程 現正招生
以上兩個課程已加入「持續進修基金」可獲發還款項名單內，均屬資歷架構第三級。CUSCS的「持續進修基金課程」涵蓋藝術及音樂、人文學科、商業及管理、資訊科技、語文社會科學及教育、中醫藥及醫療保健等不同範疇；另設多元化的短期及網上課程，助您把握時機，整裝出發，拓展職場新機會，擴闊個人興趣，活出豐盛人生。
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