香港中文大學專業進修學院 Reset,GO!整裝再出發

隨著本港疫情漸趨緩和，市民日常生活再返正軌，正好是重整個人目標、邁步向前的黃金時機。香港中文大學專業進修學院（CUSCS）繼續與您並肩前行，推出《Reset, Go 再出發！》系列，精選多個短期、證書及文憑課程，涵蓋職場專業、文化藝術、健康、心理學等不同範疇，助您重拾持續進修的步伐，按職業發展或個人興趣裝備自己，迎接未來新機遇！

文化管理文憑

近年，香港積極推動文化創意產業發展，致力成為中外文化藝術交流中心。因此，本地對文化工作者及相關從業員的培訓需求日益增加。「文化管理文憑課程」著重訓練學員的管理技巧、批判思維、創意及文化視野，透過五個單元，介紹本地及國際藝術文化機構的運作，讓學員掌握有效的管理技巧，從而優化機構的策劃及管理。此外，課程亦會講解文化研究的理論及重要概念，協助學員拓展文化視野，適合對文化藝術有興趣，或有志從事文化管理工作的人士報讀。