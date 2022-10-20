香港中文大學「比較及公眾史學」讓我們重新認識史學的作用和價值

香港中文大學「比較及公眾史學」文學碩士課程扎根社區，眺視寰宇，強調世界視野、實用的新史學知識，以及跨學科與跨文化的研究方法，裨使學員從歷史的縱深眼光，掌握瞬息萬變的世情與機遇。

公眾史學的研究對象是普羅大眾，走進民間，進行田野研究，為課程一大特色。學員透過走進歷史現場，參與觀察以及訪談，收集田野資料，直接感受活生生的歷史；並且結合檔案文獻，對社區、群體或區域，進行深度歷史探究。

課程強調「比較史學」的宏觀關懷，以全球視野出發，透過比較不同地方文化的特殊性，培養學員從多角度分析和思考問題的能力。課程亦強調跨學科方法的運用，進行跨文化和跨領域的綜合研究。