香港中文大學「比較及公眾史學」讓我們重新認識史學的作用和價值

香港中文大學「比較及公眾史學」文學碩士課程扎根社區，眺視寰宇，強調世界視野、實用的新史學知識，以及跨學科與跨文化的研究方法，裨使學員從歷史的縱深眼光，掌握瞬息萬變的世情與機遇。
公眾史學的研究對象是普羅大眾，走進民間，進行田野研究，為課程一大特色。學員透過走進歷史現場，參與觀察以及訪談，收集田野資料，直接感受活生生的歷史；並且結合檔案文獻，對社區、群體或區域，進行深度歷史探究。
課程強調「比較史學」的宏觀關懷，以全球視野出發，透過比較不同地方文化的特殊性，培養學員從多角度分析和思考問題的能力。課程亦強調跨學科方法的運用，進行跨文化和跨領域的綜合研究。
不設專業限制 歡迎有興趣者報讀
課程科目涵蓋香港歷史與近代中國的發展，其中香港史課程以廣東話授課，本學年(2022-23)，邀請了丁新豹博士、蕭麗娟館長、鄒興華館長、朱福強博士等文物及博物館專家進行講授，並由中大歷史系張瑞威教授主講香港土地制度與習慣。這些科目為了解香港歷史和民俗提供了難得機會，其餘科目可參考課程網頁。香港中文大學「比較及公眾史學」課程不設專業限制，歡迎所有對於歷史研讀有興趣的人士報讀。
截止報名日期：
第一輪：2023年1 月31日
第二輪：2023年2月28日
查詢：
電話：(852) 3943 8659 電郵：[email protected]
網頁：https://www.history.cuhk.edu.hk/programmes/ma-programme/
網上申請：https://www.gs.cuhk.edu.hk/page/ApplicationforAdmission