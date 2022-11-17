香港中文大學 營養與食品科學技術理學碩士課程

中大於1994/95年度開設食品及營養學學位課程，一直致力食品及營養科學的教研工作，向學生提供專業知識和訓練。近年消費者對飲食與健康的意識提升，加上時有出現食物添加劑含量超標及食物中毒事件，市民對食品衛生質素及營養非常關注，對健康食品的開發，食物安全及有效的食品及營養政策要求日增。香港政府在食品衛生、營養和教育政策上已作出不少改變；同時營養與食品科學技術研究在全球急速發展，令新的食品製造方法和營養知識不斷湧現；因此，現職或有志在食品營養行業發展的人仕、教育工作者，政府和醫護人員等必須持續學習更新知識以面對新的挑戰。

中大開辦的營養與食品科學技術理學碩士課程，希望學員能夠更深的認識〈1〉食品營養與科學技術的有機結合；〈2〉食品的化學、物理、微生物特性與食品科技、安全及營養的關係；〈3〉現今飲食與健康的關係及其對公眾健康和食品工業的影響，並掌握食品營養與科技學的科研技術。課程適合從事食品工業及飲食業從業員和管理人員；食物安全、食品衛生、公眾健康與醫療護理範疇有關的公務人員；教育工作者(如中學家政/科技與生活科教師)；醫護人員；及食品營養與科技或生物／醫療科學的畢業生進修。

