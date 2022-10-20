香港伍倫貢學院大圍新校舍 創造優質學術園區

香港伍倫貢學院位於大圍站之新校舍，預計於2023年6月底竣工。新校舍佔地三層，總面積為15,000平方米，屆時可容納3,300名學生。
新校舍有一個可容納超過200人的禮堂，四個可容納超過100位學生的演講廳，並有約三十個小班教室，亦分別設有電腦實驗室、工程實驗室、設計工作室、語言實驗室和社會工作實驗室。隨着學院將發展航運服務課程，新校舍亦設有海事模擬實驗室，將提升學生之學習成效。
可連網使用澳洲大學本部設施
新校舍圖書館面積為824平方米，可容納超過200位學生。圖書館設有開放式學習空間、活動項目室、打印站、討論區和視聽設備，支援學生之學習。學院獲伍倫貢大學支持，所有入讀學院課程之學生可享用伍倫貢大學提供之網上學習平台及電子圖書館。圖書館可連接到澳洲伍倫貢大學的圖書館，學生可以閱讀超過450,000本電子書和90,000 份電子期刊。
學院着重培育學生多元發展，新校舍設有多款不同類型的康體設施，包括舞蹈室、健身室和音樂室，讓學生在繁忙的學習生涯中平衡身心。
澳州伍倫貢大學於QS 全球學府排名 (QILT) 2021中，為全球五星級大學，無論教學質素、畢業生的就業率、研究實力、環球經驗，以至師資、創新及包容程度，均達五星級評分。根據澳洲聯邦政府教與學質量指標 (QILT) 2021，該校75%畢業生在完成課程後的四個月內獲得全職工作，超過全澳平均水平的72.3%。同時，伍倫貢大學為澳洲僱主對大學畢業生工作表現滿意度最高的大學之一。伍倫貢大學於世界年輕大學排名第14位，該校畢業生的工作表現長踞全球大學畢業生最佳工作表現首200名之內， 以及於QS 世界大學排名2023年第185位。
查詢：(852) 27073111
網址：https://www.uowchk.edu.hk