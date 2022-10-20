香港伍倫貢學院大圍新校舍 創造優質學術園區

新校舍有一個可容納超過200人的禮堂，四個可容納超過100位學生的演講廳，並有約三十個小班教室，亦分別設有電腦實驗室、工程實驗室、設計工作室、語言實驗室和社會工作實驗室。隨着學院將發展航運服務課程，新校舍亦設有海事模擬實驗室，將提升學生之學習成效。

可連網使用澳洲大學本部設施

新校舍圖書館面積為824平方米，可容納超過200位學生。圖書館設有開放式學習空間、活動項目室、打印站、討論區和視聽設備，支援學生之學習。學院獲伍倫貢大學支持，所有入讀學院課程之學生可享用伍倫貢大學提供之網上學習平台及電子圖書館。圖書館可連接到澳洲伍倫貢大學的圖書館，學生可以閱讀超過450,000本電子書和90,000 份電子期刊。

學院着重培育學生多元發展，新校舍設有多款不同類型的康體設施，包括舞蹈室、健身室和音樂室，讓學生在繁忙的學習生涯中平衡身心。