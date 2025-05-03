香港动漫周边扫货指南！二次元天堂 剁手党必买 内地老铁们 这些宝藏店铺不冲后悔！

「家人们谁懂啊！」来香港只打卡维多利亚港和茶歺厅？格局打开！这座城市的二次元浓度绝对超乎想象，从全球限定的手办、中古绝版漫画，到抖音爆火的谷子盲盒，香港简直是动漫迷的「氪金圣地」。本攻略带大家解锁香港动漫周边的「隐藏地图」，全程高能，建议直接收藏！ 动 漫界的 「 拼多多 」 街 区： 旺角 信和中心 作为港版「秋叶原」，负一楼到三楼都是动漫店铺，主打一个「量大管饱」！其中，位于2楼的云起漫画店和一代汇集动漫部简直是日版漫画天花板，多部最热漫画卷都比内地早到价，价格比直接代购更香！至于手办控必逛精品，主打Paper Theater、Robot魂、SHF、黏土人以及Figma、Storm Collectibles，让大家以超低价入手优质的手办。

小秘方：建议大家支付优先使用现金，部分小店支付宝需要支付额外的手续费。 信和中心 地址：旺角弥敦道582-592号 交通：旺角地铁站E2出口和油麻地铁站A2出口沿着弥敦道步行均可到达

现时 点 这里简直是二次元考古现场，而且高达模型价格堪称「卷王」，细心地还能淘到还能找到各类罕见、绝版的收藏品，这里聚集的店家都以卖玩具为主，像欧美日本模型店、玩具店、扭蛋玩具店、Lego专卖店、动漫书志店，有卖新的，也有卖二手甚至是古董的。当中259号铺的宇宙船简直是中古手办捡漏区，偶尔能蹲到一些珍贵的老物，单纯来跟老板们聊一下玩具也很有趣！

现时 点 地址：旺角弥敦道530-538号 交通：油麻地地铁站B出口 中古爱好者的 「 挖矿 」 天 堂： 深水 埗 福利模 型 抖音爆火的「白菜价」店铺！提供各种热门模型产品、扭蛋玩具等通通应有尽有，以其亲民的价格受到欢迎。店内产品更新频繁，经常有最新款式和限量版模型产品上架。大家还可以出发前在网上预订，直接到店内取货！

福利模 型 地址：九龙深水埗元州街66A地下 交通：深水埗地铁站D2 出口 土豪氪金 区： 九龙湾 ANICHI 「动漫一番街」 日本超人气动漫周边店，主打《鬼灭之刃》、《间谍过家家》、《进击的巨人》、《我的英雄学院》等热门IP，限定款T恤和联名商品这里都能找到，价格小贵但绝对正版，还有扭蛋机和拍照区，适合打卡发朋友圈！

ANICHI 「动漫一番街」 地址：九龙湾宏照道38号MegaBox 9楼 营业时间：中午12:00至晚上8:00 交通：Megabox提供免费穿梭专车来回商场与九龙湾地铁站，抵达商场后乘坐电梯到9楼 「这波血赚不亏！」从白菜价到收藏级，香港的动漫周边绝对能让你的行李箱重到怀疑人生。赶紧收藏攻略，约上你的「二次元搭子」，来香港开启一场「二次元特种兵」之旅吧！ 一桥拉面 看 Show 私心大推 高性价比的风味日 式拉面 在香港吃日式拉面，何需100元落楼？一桥拉面以「拉面平民化」为目标，主打千円拉面，即港币$49.9起已经可以吃到有质量保证的豚骨汤拉面！打造平凡幸福滋味。用上精选食材熬制美味的汤头，无添加保存鲜味，配上自家每日制作挂汤面条。同时研发「一期一会」的时令特色拉面，延续幸福滋味。 位于启德零售馆的分店，最适合各位入场看Show前「医肚」！其中私心大推风味海老浓汤叉烧拉面(港币$59.9)，汤底以大量新鲜海虾，拆成虾头及虾身，放入料头如姜及香叶等炒香，再加入猪骨及老鸡一起熬上8小时而成，熬煮成浓稠度十足的自家制虾汤！再将虾头、虾壳放入锅中熬制精华油，在上菜时滴上数滴虾油精华并配以日本面粉制作的挂汤度极高自家制面条，最后搭配一桥秘制叉烧、味笋、木耳丝及溏心蛋等配料，极上享受大满足！