香港國際教育及職業展明日揭幕 一站式網羅升學及就業資訊

不論是仍在求學的學生、放榜在即DSE考生，還是處於職涯不同階段的在職人士，生涯規劃都是一門重要課題，然而在尋找適合自己的方向及發展機遇的路途上，難免會感到徬徨無助。有見及此，由香港中華廠商聯合會(廠商會)主辦的「第29屆香港國際教育及職業展」，將於明日(8日)起，一連兩天於灣仔會展3G展覽廳舉行，雲集超過1,000家來自24個國家及地區的院校、教育機構及升學顧問。除了「海外及內地升學區」及「本地升學區」外，更新設「職業廣場」展區，一站式網羅升學及就業資訊。

緊貼內地升學趨勢 助學生了解大灣區發展潛力 海外留學進修素來是不少DSE考生的出路選擇，學友社學生輔導顧問吳寶城指，近年內地亦成為港生熱門升學地。中國教育交流(香港)中心主任鄭躍亦提到，粵港澳大灣區的發展潛力龐大，港生到內地升學確有優勢，亦不愁出路。為助學生掌握相關資訊，教育展將會舉辦超過40場升學及就業專題講座，精選講座包括香港中學文憑考試的最新發展、認識「大灣區青年就業計劃」、JUPAS選科策略及改選分析、香港學生內地升學攻略等。

