香港國際教育及職業展明日揭幕 一站式網羅升學及就業資訊

不論是仍在求學的學生、放榜在即DSE考生，還是處於職涯不同階段的在職人士，生涯規劃都是一門重要課題，然而在尋找適合自己的方向及發展機遇的路途上，難免會感到徬徨無助。有見及此，由香港中華廠商聯合會(廠商會)主辦的「第29屆香港國際教育及職業展」，將於明日(8日)起，一連兩天於灣仔會展3G展覽廳舉行，雲集超過1,000家來自24個國家及地區的院校、教育機構及升學顧問。除了「海外及內地升學區」及「本地升學區」外，更新設「職業廣場」展區，一站式網羅升學及就業資訊。
緊貼內地升學趨勢 助學生了解大灣區發展潛力
海外留學進修素來是不少DSE考生的出路選擇，學友社學生輔導顧問吳寶城指，近年內地亦成為港生熱門升學地。中國教育交流(香港)中心主任鄭躍亦提到，粵港澳大灣區的發展潛力龐大，港生到內地升學確有優勢，亦不愁出路。為助學生掌握相關資訊，教育展將會舉辦超過40場升學及就業專題講座，精選講座包括香港中學文憑考試的最新發展、認識「大灣區青年就業計劃」、JUPAS選科策略及改選分析、香港學生內地升學攻略等。
新增「職業廣場」展區 提供逾2,000職位空缺
與此同時，今屆展覽亦特別新增「職業廣場」展區，參展企業和招聘機構超過40家，當中包括5大紀律部隊、香港勞工處、香港機場管理局，亦有來自酒店和旅遊、餐飲、零售、商業、醫療保健和中醫等行業的企業，合共將提供逾2,000個職位空缺，部分更設即場面試。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆透露，展覽將設有免費履歷諮詢服務，入場人士可諮詢專家意見，即場檢視及潤飾履歷，增加求職勝算。
「第29屆香港國際教育及職業展」詳情：
日期：2023年7月8日至9日(星期六至日)
地點：香港會議展覽中心3G展覽廳)
開放時間：中午11時至下午6時30分
網站：www.hkiee.com.hk
免費入場