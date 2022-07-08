香港國際教育展明日開鑼 齊集升學、移民、進修最新情報

各年齡層的學生、家長和在職人士，皆能因應所需，於教育展獲取一站式的實用資訊。

廠商會會長史立德指因應當下社會的趨勢及需要，如近年留學移民潮，在教育展加強了相應元素。

教育展一如既往網羅適合各年齡層的課程和升學資訊，對於受年初疫情影響最甚的一眾應屆DSE考生，教育展適切的支援可謂「及時雨」。學友社學生輔導顧問吳寶城提到，尤其今年不少院校推出彈性收生計劃，在缺乏預計成績參考、升學輔導、生涯規劃等情況下，考生更需要渠道掌握資訊，妥善規劃出路。

緊貼市場需要和趨勢 拓展多元出路

隨著不少國家陸續放寬簽證要求及旅遊限制，學生考慮海外升學的意欲將大增。今屆教育展亦有更多留學移民的顧問機構參展，如英、美、澳、加、德等地的領事館或升學機構代表。其中領智教育移民有限公司董事黎名駒指，加拿大Stream A留學移民計劃一推出便備受青睞，但必須先清楚了解申請條件、當地學制和留學須知等，才能做到一步到位。

另外創科同樣為今後一大趨勢，智博士機器人與編程(香港)有限公司聯合創始人楊振泰強調，科技類型人才的需求不僅限於創科公司，各行各業對科技的要求也越來越高，因此學生有必要及早提升科技知識和應用，抓緊未來先機。

關注在職人士生涯規劃

新增「持續進修及課外活動區」

除了在學人士外，在職人士在知識型社會裏不終身學習，便會不進則退，因此需要持續進修，提升競爭力。今屆香港國際教育展特別新增了「持續進修及課外活動區」，以提供EMBA、MBA及各式證書課程和職業培訓等資訊。在職人士可因應自身教育程度和興趣，尋找合適課程作自我增值。