香港國際教育展明日開鑼 齊集升學、移民、進修最新情報

生涯規劃怎會只局限於即將放榜的DSE考生，無論是在學，還是在職人士，都需要尋找合適的發展機遇。由香港中華廠商聯合會(廠商會)主辦的第28屆香港國際教育展將於明日(9/7)起，一連兩天於香港灣仔會議展覽中心5G展覽廳舉行，雲集逾750間來自世界各地的院校和升學移民機構參展。除了海外、本地和台灣升學區，更新設持續進修及課外活動區，建立更全方位的「百科全書」。
教育展一如既往網羅適合各年齡層的課程和升學資訊，對於受年初疫情影響最甚的一眾應屆DSE考生，教育展適切的支援可謂「及時雨」。學友社學生輔導顧問吳寶城提到，尤其今年不少院校推出彈性收生計劃，在缺乏預計成績參考、升學輔導、生涯規劃等情況下，考生更需要渠道掌握資訊，妥善規劃出路。
緊貼市場需要和趨勢 拓展多元出路
隨著不少國家陸續放寬簽證要求及旅遊限制，學生考慮海外升學的意欲將大增。今屆教育展亦有更多留學移民的顧問機構參展，如英、美、澳、加、德等地的領事館或升學機構代表。其中領智教育移民有限公司董事黎名駒指，加拿大Stream A留學移民計劃一推出便備受青睞，但必須先清楚了解申請條件、當地學制和留學須知等，才能做到一步到位。
另外創科同樣為今後一大趨勢，智博士機器人與編程(香港)有限公司聯合創始人楊振泰強調，科技類型人才的需求不僅限於創科公司，各行各業對科技的要求也越來越高，因此學生有必要及早提升科技知識和應用，抓緊未來先機。
關注在職人士生涯規劃
新增「持續進修及課外活動區」
除了在學人士外，在職人士在知識型社會裏不終身學習，便會不進則退，因此需要持續進修，提升競爭力。今屆香港國際教育展特別新增了「持續進修及課外活動區」，以提供EMBA、MBA及各式證書課程和職業培訓等資訊。在職人士可因應自身教育程度和興趣，尋找合適課程作自我增值。
逾30場專題講座 方力申分享如何「游」向理想
教育展亦安排了逾30場專題講座及星級分享會。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆指出，特別是在後疫情時代，不同產業的人力資源和需求亦有所改變，因此講座內容趨多元化，不但涵蓋放榜準備、海外升學及移民趨勢等，更邀請各紀律部隊、各國駐港領事館代表，以及多位重量級嘉賓進行分享成功之道。
第28屆香港國際教育展
日期：7月9至10日(星期六及日)
時間：中午12時正至下午6時
地點：香港會議展覽中心5G展覽廳
費用：免費
網站：www.hkiee.com.hk
部分重點講座
7月9日(星期六)
教育推廣大使方力申：游向理想
香港女子田徑400米運動員何鍵靈及女子花劍運動員容朗靜：香港運動員的「另類」起跑線
學友社學生輔導顧問吳寶成：JUPAS選科策略及改選分析
7月10日(星期日)
香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑博士「火博士」：到英國學化學實現理想
領智教育移民有限公司董事黎名駒：加拿大Stream A與阿省工作移民。最快登陸加拿大+低成本
伯樂音樂學院填詞系導師張楚翹：你係唔係Superstar？打入樂壇的破格成功方程式