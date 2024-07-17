香港恒生大學商務翻譯（榮譽）學士課程 結合商業科技元素 成就智慧翻譯專才

全球商業環境千變萬化，若要勝人一籌，必須具備良好的雙語能力、敏銳的文化觸覺及出色的商業溝通技巧。香港恒生大學商務翻譯學士學位課程以翻譯為主，商業研究為輔，同時緊貼市場趨勢，加入大數據和AI元素，讓學生應付日益增加的語言服務需求。
課程由翻譯、語言、商業及通識教育四大範疇組成，內容涵蓋財經、法律、廣告、公關、影視、藝術以至旅遊等翻譯。課程注重培訓口譯人才，包括英語、粵語和普通話的互譯訓練。有見科技應用在各個界別的需求日益殷切，學院開辦有關電腦輔助翻譯的科目，同時讓同學了解線上媒體和遊戲本地化等熱門的翻譯工作。學生還可兼讀一系列歐亞語言課程，拓展國際視野，加深對語文及文化的認知。
實習交流機會豐富
課程着重學術理論與專業實踐，鼓勵學生於公司和機構實習。此外，同學有機會到英國倫敦西敏寺大學與北京外國語大學交流，增廣見聞；其中北京外國語大學的短期課程為期六星期，提供密集而專業的英普傳譯訓練。學院也曾邀請知名漢學家與文學翻譯家閔福德教授蒞臨演講，以擴闊學生視野。
教學設施先進完備 就業進修出路廣泛
大學提供優質及先進的教學設施，讓課堂學習與實際工作情況接軌。馮堯敬堂設有尖端的即時傳譯設備，可供會議及傳譯訓練使用。畢業生就業率理想，除從事專業翻譯外，也可涉足金融、法律及貿易等有關工作，或投身政府、行政管理、公共關係、媒體、出版等行業。不少畢業生選擇繼續進修，攻讀法律、企業傳訊、語言學等的碩士學位課程。
商務翻譯（榮譽）學士課程
電話：3963 5205
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網頁：School of Translation and Foreign Languages - The Hang Seng University of Hong Kong