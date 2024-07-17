香港恒生大學商務翻譯（榮譽）學士課程 結合商業科技元素 成就智慧翻譯專才

全球商業環境千變萬化，若要勝人一籌，必須具備良好的雙語能力、敏銳的文化觸覺及出色的商業溝通技巧。香港恒生大學商務翻譯學士學位課程以翻譯為主，商業研究為輔，同時緊貼市場趨勢，加入大數據和AI元素，讓學生應付日益增加的語言服務需求。

課程由翻譯、語言、商業及通識教育四大範疇組成，內容涵蓋財經、法律、廣告、公關、影視、藝術以至旅遊等翻譯。課程注重培訓口譯人才，包括英語、粵語和普通話的互譯訓練。有見科技應用在各個界別的需求日益殷切，學院開辦有關電腦輔助翻譯的科目，同時讓同學了解線上媒體和遊戲本地化等熱門的翻譯工作。學生還可兼讀一系列歐亞語言課程，拓展國際視野，加深對語文及文化的認知。