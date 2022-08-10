香港恒生大學英文系 育成語言專才 建立職場發展優勢

英文作為國際主要語言，良好的英文書寫及溝通能力在職場上不可或缺，而且更有助進一步探索各國文化，建立國際視野。香港恒生大學的英國語文（榮譽）學士課程綜合英語文學和語言學，著重培訓學生運用英語的能力，強化學生對英語文化的認識，達至重文重質的綜合課程。

英語文學包含傳統的英美文學課程中的詩、小說和戲劇，亦兼顧世界各地使用英語創作的文學，例如香港、新加坡及馬來西亞等地以英語寫成的作品。文學課程教授學生如何欣賞文學作品，亦訓練學生思考、批判及表達能力。語言學課程包括語言學入門和其它相關的科目、例如社會語言學(Sociolinguistics)、聲韻學(Phonology)、以至運用電腦及數據的語料庫語言學(Corpus Linguistics)等。