香港手信扫货指南 这些伴手礼不买等于白来！ 这些必买好物让你回家倍有面儿！

开业90余年的老字号饼店，他们家的燕窝糕堪称一绝！糕体雪白如玉，入口绵软细腻，带着淡淡的燕窝清香，甜而不腻，每一口都能尝到老师傅数十年的手艺传承。而店里的另一款招牌虾子扎蹄更是风靡全网，成为抖音爆款美食！买来送给长辈，他们一定会为这份用心的伴手礼而欣喜，夸你懂得挑选真正的好东西。建议回程当天上午来购买，既能保证新鲜，又能避开下午的排队人潮。

来香港玩了一圈，回去总不能空着手吧？但满大街的「香港特产」看得人眼花缭乱，到底哪些才是 真值得买 的？这篇攻略这就给你安排上2025年最新版 香港必买手信清单 ，从经典老字号到网红爆款，保证让你买得值、送得体面！记住咱们的购物原则： 不交智商税，只买真香货！

小红书万人推的「润喉糖平替」，将新鲜柠檬与上等甘草反复腌制，每一片都饱含汁水，酸甜比例恰到好处，熬夜追剧时含上一片，提神醒脑；K歌后吃一颗，嗓子立刻舒服不少；就连宿醉后的不适感也能缓解。店家还贴心地分成小包装，方便随身携带，绝对是养生达人的必备小零嘴。来香港不买柠檬王的甘草柠檬，就像去北京不吃烤鸭一样遗憾！

这家70年老字号是香港各大五星级酒店的香料供货商！必买 檀香精油 和桂花 香熏 ，味道高级不撞款，送闺蜜绝对被夸「有品位」。还可以现场调配个人专属香型，制作独一无二的伴手礼！

麦当劳的Shake Shake粉对香港人来说绝不陌生！这款撒在薯条上的调味料，有海苔、烧烤、芝士等多种口味，自推出以来就成为不少香港人的心头好，摇一摇，简单几步就能让薯条风味升级，成为香港麦当劳文化中的一个小亮点！

出外游玩少不免会遇上蚊叮虫咬，日本制造的无比滴有效针对蚊叮虫咬和湿疹子的皮肤肿痒，有效纾缓痕痒及改善红肿症状，而且可以直接涂搽不粘手，使用简单，携带方便。

「这波操作直接封神！」从经典到网红，从吃的到用的，这份清单保证让你行李箱塞到爆。下次来香港照着买，绝对不踩雷！

锦丽

胡志明市

最好吃的越牛肉粉

「锦丽」起源于越南胡志明市一间由独立家庭经营的面档品牌，创立于1970年，曾获华尔街日报誉为「越南胡志明市最好吃牛肉粉」，是越南国民的牛肉粉代表。越南「锦丽」更于2023及2024年连续两年荣获米其林必比登推介，在香港属必打卡的牛肉粉专门店。

来锦丽，一定要叫一大碗特色胡志明综合粉，集齐越南招牌牛肉粉必有的材料，包括细嫩牛肉眼制成的小鲜嫩肉、熟牛肉用软腍的牛腩，加上弹牙的牛丸，满满越南风味。牛肉粉配上每日现熬23小时牛骨牛肉汤的浓郁汤底，加入大量牛骨、牛肉、香叶、肉桂、八角及桂皮等多种香料，浓郁与清甜兼备。还有其他越南名物，包括「锦丽生牛肉粉」、牛魔王必点「火车头粉」，还有芳香醇厚的「越南滴滴咖啡」。如果嫌不够吃，不妨加一客小食拼盘，来一场越南美食盛宴！