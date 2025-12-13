熱門搜尋:
特刊
2025-12-13 07:30:00

香港最疗愈展览！走进姆明的第一章 姆明80周年展览空降启德 沉浸式体验北欧童话世界

香港最疗愈展览！走进姆明的第一章 姆明80周年展览空降启德 沉浸式体验北欧童话世界

香港最疗愈展览！走进姆明的第一章 姆明80周年展览空降启德 沉浸式体验北欧童话世界

在姆明谷当一天快乐小孩，甚么烦恼都被治愈了！作为北欧疗愈系IP代表，《姆明80周年展：走进姆明的第一章》已经空降启德零售馆。这次展览直接把大家拉进姆明童话书里，完美还原首部作品《姆明与大洪水》的冒险旅程，7大经典场景+10大主题展区，绝对能拍出超治愈大片，还有限定周边等你收！

重新认识一下姆明世界里的登场角色和故事的创作者托芙．扬松。 重新认识一下姆明世界里的登场角色和故事的创作者托芙．扬松。

重新认识姆明

开始踏上《姆明与大洪水》的冒险旅程之前，当然要重新认识一下姆明世界里的登场角色和故事的创作者托芙．扬松。

幽暗森林探险

幽暗森林探险

幽暗森林探险

手持花朵手电筒，寻找躲藏起来的姆明朋友（不剧透，猜猜看会是谁？），黑白二次元画风超有戏剧感。

树精秘境发光船

树精秘境发光船

树精秘境发光船

小黑房内满满都是树精们，房间内更不时出现闪电特效！

洪水沉浸体验

洪水沉浸体验

洪水沉浸体验

姆明妈妈和姆明爬过倾斜家具找到瓶中信，上面写着的求救信息，难道是姆明爸爸写的？水波灯光+雾气效果震撼到起鸡皮疙瘩！

动态投影花园派对

动态投影花园派对

动态投影花园派对

展览更开发了动态投影技术，踏上互动地板，脚下就会开花，拍照C位非它莫属！

还原标志性姆明屋

还原标志性姆明屋

还原标志性姆明屋

蓝色圆顶小屋窗外偷看姆明一家，温馨感直接拉满。

珍贵历史长廊

珍贵历史长廊

珍贵历史长廊

展览终点设置「历史长廊」，呈现姆明一族从1940年代至今的演变历程。展区内陈列复制手稿、珍贵宣传纪念品，并设有专属书墙展示原著小说与图画书供参展者浏览。

2大互动体验

2大互动体验

主题展区内隐藏着探索地图盖章，记得盖全get同款岛屿！还有参观完姆明屋后，可以创作独一无二明信片，可以选择投到大会设置的邮箱，大会会帮忙以本地平邮寄出，超有仪式感！

80周年限定周边

80周年限定周边

必买80周年限定八音盒、金币套装、陶瓷餐具套装、姆明与歌妮手拉手公仔挂饰，还有公仔和磁石贴盲盒等你带回家！

 

展览日期：即日起至2026年1月4日

地点：启德体育园 · 启德零售馆2期4楼

开放时间：上午11时至晚上9时（晚上8时30分截止进场）

门票现已于Klook发售

展期单人票 港币$128｜双人票（必须二人同时进场）港币$228｜特典票（送80周年木制灯箱）港币$300｜优惠票 港币$110（只适合91厘米以下小童、60岁或以上长者、学生及残疾人士，入场前必须出示相关证明文件）

