香港歐萊雅「綠色零售」及「綠色辦公室」 全面支持可持續發展 恭喜香港歐萊雅首次獲得「企業可持續發展大獎」

歐萊雅一直致力通過應對氣候變化、尊重生物多樣性和保護自然資源，為保護地球出一分力。在香港，歐萊雅全力配合集團「L’Oréal for the Future」的承諾，積極推動「綠色零售」和「綠色辦公室」，更為本地消費者推出「延續美麗回收計劃」，聯同各界推動美妝行業的環保發展。

香港歐萊雅全力減少營運實體店的碳排放和塑膠使用量，減低對環境造成的影響。早於2020年，所有香港歐萊雅旗下的店舖於送貨流程中已不再使用塑膠填充物和膠紙。另外，香港歐萊雅將可持續發展元素揉合於其店舖設計中，於2021年落實旗下所有新店舖及裝修將採用環保設計，令可持續理念推廣至更多銷售點，並提高目前店舖環保設計比率。

香港歐萊雅亦根據本地營運模式，制定「綠色辦公室」，並有賴香港辦公室全體員工的努力，於日常工作中身體力行付諸行動。集團在辦公室多處設置回收箱和物料分類指引，鼓勵同事進行垃圾分類和廢物回收。為了支持無紙化（Paperless），集團的工作空間都配備多台顯示屏，方便同事工作同時盡量減少打印，並且只使用FSC紙。而且，集團實行全面「走塑」和轉用玻璃容器，減少「用完即棄」，更為同事定制了由稻殼原料製作的咖啡杯，方便大家「Bring Your Own Mug」。

與本地社群攜手推出跨品牌回收計劃

為了提高大眾的環保意識，香港歐萊雅與本地社群攜手推出跨品牌回收計劃，與消費者一起身體力行支持環保，給顧客提供多達170個回收點，配合獎賞計劃鼓勵大家行動。香港歐萊雅於計劃啟動首年，已收集了2,815公斤包裝物料，相當於65,148個美妝產品空瓶，回收率高達86.5%。在收集到的塑料和玻璃物料當中，近75%被製成生態磚（EcoBricks），並使用於香港部分商業地區。