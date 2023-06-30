香港特區成立26周年 各區逾200匯演嘉年華慶回歸

香港迎來特區成立26周年，今年香港步出疫情陰霾，邁向全面復常，在與內地和國際全面通關後，社會逐漸重拾消費信心。港府繼4月推出美食市集等「開心香港」活動，再偕各界推出多項設施免費入場和交通優惠，亦有「回歸賽馬日」等大型活動與眾同樂。除了明日港府將假灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式和於會展舉行慶回歸酒會等官式活動，為與社區同歡，各區亦舉辦逾200項匯演和嘉年華等大小活動。

行政長官李家超明日將出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，並參加在香港會議展覽中心舉辦的香港特別行政區成立26周年酒會。升旗儀式將於當日早上8時在金紫荊廣場舉行，現場不設公眾觀禮區。升旗儀式中，警察樂隊奏樂，特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。

李家超上月公布慶回歸活動和優惠，包括有不同設施免費入場，亦有多項交通優惠和食肆優惠。李家超表示，香港過去幾年克服疫情困擾，在拼經濟、拼發展、拼競爭力的大前提下，公眾可以開心的心情度過七一。