香港特區成立26周年 各區逾200匯演嘉年華慶回歸

香港迎來特區成立26周年，今年香港步出疫情陰霾，邁向全面復常，在與內地和國際全面通關後，社會逐漸重拾消費信心。港府繼4月推出美食市集等「開心香港」活動，再偕各界推出多項設施免費入場和交通優惠，亦有「回歸賽馬日」等大型活動與眾同樂。除了明日港府將假灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式和於會展舉行慶回歸酒會等官式活動，為與社區同歡，各區亦舉辦逾200項匯演和嘉年華等大小活動。
行政長官李家超明日將出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，並參加在香港會議展覽中心舉辦的香港特別行政區成立26周年酒會。升旗儀式將於當日早上8時在金紫荊廣場舉行，現場不設公眾觀禮區。升旗儀式中，警察樂隊奏樂，特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。
李家超上月公布慶回歸活動和優惠，包括有不同設施免費入場，亦有多項交通優惠和食肆優惠。李家超表示，香港過去幾年克服疫情困擾，在拼經濟、拼發展、拼競爭力的大前提下，公眾可以開心的心情度過七一。
李家超：望用最少時間 追回最大回報
上任一年，李家超日前接受央視訪問時表示，香港近況不錯，社會活起來、動起來，市民更開心、更有希望。他稱，港人關心房屋土地問題，上任後推出多項房屋新政，目標推出大量土地和房屋供應，先解決房屋數量，再解決大小問題。他又指，本港疫後要追回世界競爭力及排名，希望用最少時間，追回最大的回報。
今年是全面復常之年，財政司長陳茂波多次表示，本港經濟增長依賴出口、投資及消費三頭馬車中，出口面對的挑戰仍然較大，並受外圍因素影響，投資亦有增加，但本港消費反彈，形容「市面暢旺」，預料全年經濟增長仍要依靠消費及旅遊帶動。
為刺激消費和經濟，港府今年4月起推出「開心香港」活動，為社會增添開懷笑臉，在各區舉辦美食市集。承接「開心」氣氛，邁入慶回歸步調，民政事務總署聯同多個民間團體在18區舉行265項慶回歸活動，其中在七一當天舉行的亮點活動包括上環「各界萬眾同心慶回歸嘉年華」、荃灣「文藝薈萃賀回歸」和「西貢慶祝香港回歸26周年綜藝匯演」等，周日亦有「東區慶祝香港特別行政區成立26周年巴士巡遊」和深水埗「九龍西交響匯萃慶回歸」。
連串慶回歸活動直至10月，7月份的重點活動包括7月15日的荃灣「荃城慶回歸親子嘉年華」，以及在7月24日假香港大會堂舉行的文藝晚會。香港各界慶典委員會亦於今日起一連三日在銅鑼灣維園足球場舉辦「維園慶回歸」，上演音樂、舞蹈、舞獅和雜技等表演，並設中國創新科技展覽。
警務處長蕭澤頤日前指，警方將於七一當日高調巡邏，並加強截停搜查，呼籲市民「見疑即報」。李家超亦提醒，七一當日進行任何活動都必須符合法律，不能掉以輕心，讓任何人士騎劫活動，製造不良氣氛或進行破壞性活動。
七一特區成立26周年部分慶祝活動
上午
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早上7時半至8時半
慶祝香港特別行政區成立二十六周年 – 屯門區升旗禮｜屯門文娛廣場
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早上8時
升旗儀式及慶祝酒會｜灣仔金紫荊廣場及會議展覽中心
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早上10時至晚上8時
維園慶回歸*｜銅鑼灣維園1至6號足球場
*「維園慶回歸」於6月30日至7月2日舉行
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早上11時至下午1時
沙田區慶祝香港特別行政區成立二十六周年升旗禮暨文藝匯演｜沙田圓洲角社區會堂
下午
- 下午1時至5時
西貢區慶祝香港回歸26周年綜藝匯演｜坑口體育館
- 下午2時至5時
各界萬眾同心慶回歸嘉年華｜上環文化廣場、摩利臣街及永樂街
晚上
- 晚上7時半至10時半
文藝薈萃賀回歸｜荃灣大會堂