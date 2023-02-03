香港百樂酒店情人節特別企劃 享受甜蜜滿瀉二人世界

迎接戀愛季節，各酒店紛紛甜蜜呈獻林林總總的自助餐及住宿計劃。其中香港百樂酒店也悉心準備了滿載愛意的情人節特別企劃，包括「浪漫物語」情人節自助午餐和「花前月下」情人節海鮮自助晚餐，以及「愛．在一起」情人節住宿計劃和「浪漫滿屋」情人節住宿計劃，讓一對對佳侶們留下年度難忘回憶。
「浪漫物語」情人節自助午餐 浪漫滿腹
「浪漫物語」情人節自助午餐非常豐盛，甜蜜必食推介蜂蜜芝士炸雞、燒脆皮豬腩肉、雜錦天婦羅、清酒忌廉煮藍青口等，其中燒脆皮豬腩肉先低溫慢煮再風乾，最後於上菜前才烤焗，因此外酥內嫩，令人食指大動！每位更會奉送櫻花蝦香草麵飽糠焗蠔乙客，及品嘗到只於自助午餐供應的紅豆鯛魚燒及Dreyer's雪糕。
「花前月下」情人節海鮮自助晚餐 美饌盡顯心思
自助晚餐帶來更琳瑯滿目的寰球美饌，尤其推介桂花蜜糖燒豬柳、燕窩鮑魚雞粒撻、金沙吉列鮑魚海鮮等，每位客人還會奉送指定特飲及金湯花膠鮑魚鍋乙客。而甜點如女士至愛的燕窩桃膠燉蛋白、燕窩芝士蛋白撻，同樣非常吸引。百樂酒店更精心準備了主題布景及打卡道具，還會為每對情侶送上小禮物及紅桑子慕絲枕頭蛋糕乙客，軟滑慕絲配搭微酸紅桑子，為動人晚上增添一份甜蜜感。
「浪漫物語」情人節自助午餐
供應期：2月14日 (12:00 - 14:30)
價錢：成人$288 / 小童$268
「花前月下」情人節海鮮自助晚餐
供應期：2月14日 (18:30 - 21:30)
價錢：成人$638 / 小童$428
早鳥優惠：
‧於2月8日或之前預訂並繳付全費，可享低至78折優惠。
‧於2月12月或之前預訂並繳付全費，可享低至83折優惠。
小童優惠：12歲以下可享半價優惠；1位6歲以下免費
查詢或預訂：bit.ly/3ZHg1hj (自助晚餐) / 2731 2168 / 6588 0682 (Whatsapp)
兩款情人節住宿計劃 無憂沉醉於甜蜜時光
想與摯愛共度最浪漫的時光，百樂酒店也準備兩款情人節住宿計劃，必有一款合心意。「愛．在一起」情人節住宿計劃每晚只需$1,698起，安排入住全新裝潢的高級客房，於入住當日還可於Park café享用雙人自助晚餐連紅酒乙瓶，翌日再享受雙人精緻早餐。
而想更豪華，「浪漫滿屋」情人節住宿計劃將帶來完美安排。不但能入住寬敞雅致的首選客房，還可選擇雙人自助晚餐或房內雙人情人節精緻晚餐，及享受專屬禮遇，包括房內情人節氣球布置、玫瑰鮮花束、氣泡酒、雙人精緻早餐、保證延遲退房和免費無線寬頻上網服務等。另只要於2月12日至14日情人佳節入住，更會贈送可愛百樂小熊，為甜蜜時光加點驚喜。
「愛．在一起」情人節住宿計劃 價錢：每房每晚$1,698起
優惠：
‧額外加$650可加購玫瑰鮮花乙束
‧額外加$250可升級至首選客房
「浪漫滿屋」情人節住宿計劃
價錢：每房每晚$2,348起
優惠：另加$140升級至房內雙人情人節精緻晚餐
*優惠只適用於2至12日至14日期間入住；須提前10天預訂
查詢或預訂：2366 1398 / [email protected]