香港百樂酒店情人節特別企劃 享受甜蜜滿瀉二人世界

迎接戀愛季節，各酒店紛紛甜蜜呈獻林林總總的自助餐及住宿計劃。其中香港百樂酒店也悉心準備了滿載愛意的情人節特別企劃，包括「浪漫物語」情人節自助午餐和「花前月下」情人節海鮮自助晚餐，以及「愛．在一起」情人節住宿計劃和「浪漫滿屋」情人節住宿計劃，讓一對對佳侶們留下年度難忘回憶。

「浪漫物語」情人節自助午餐非常豐盛，甜蜜必食推介蜂蜜芝士炸雞、燒脆皮豬腩肉、雜錦天婦羅、清酒忌廉煮藍青口等，其中燒脆皮豬腩肉先低溫慢煮再風乾，最後於上菜前才烤焗，因此外酥內嫩，令人食指大動！每位更會奉送櫻花蝦香草麵飽糠焗蠔乙客，及品嘗到只於自助午餐供應的紅豆鯛魚燒及Dreyer's雪糕。

「花前月下」情人節海鮮自助晚餐 美饌盡顯心思

自助晚餐帶來更琳瑯滿目的寰球美饌，尤其推介桂花蜜糖燒豬柳、燕窩鮑魚雞粒撻、金沙吉列鮑魚海鮮等，每位客人還會奉送指定特飲及金湯花膠鮑魚鍋乙客。而甜點如女士至愛的燕窩桃膠燉蛋白、燕窩芝士蛋白撻，同樣非常吸引。百樂酒店更精心準備了主題布景及打卡道具，還會為每對情侶送上小禮物及紅桑子慕絲枕頭蛋糕乙客，軟滑慕絲配搭微酸紅桑子，為動人晚上增添一份甜蜜感。

「浪漫物語」情人節自助午餐

供應期：2月14日 (12:00 - 14:30)

價錢：成人$288 / 小童$268

「花前月下」情人節海鮮自助晚餐

供應期：2月14日 (18:30 - 21:30)

價錢：成人$638 / 小童$428

早鳥優惠：

‧於2月8日或之前預訂並繳付全費，可享低至78折優惠。

‧於2月12月或之前預訂並繳付全費，可享低至83折優惠。

小童優惠：12歲以下可享半價優惠；1位6歲以下免費

查詢或預訂：bit.ly/3ZHg1hj (自助晚餐) / 2731 2168 / 6588 0682 (Whatsapp)