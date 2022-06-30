香港藝術館60周年 多個互動展覽

香港藝術館(當時稱為「大會堂美術博物館」)於1962年在大會堂高座誕生，其後在1991年遷到現時尖沙咀的館址，2015年閉館進行大型翻新及擴建工程，至2019年年底以全新面貌重新開放。為慶祝60年的發展，藝術家林偉雄及余志光特別為香港藝術館設置一組簡潔而矚目的外牆藝術作品。同時，在維港對岸的香港大會堂，亦設有另一組外牆藝術作品互相呼應，象徵藝術館與大會堂自1962年建立至今的微妙連繫。

觸控屏幕與館藏精選互動

為慶祝藝術館成立60周年，館方特意委約香港藝術家吳子昆，創作一組多感官體驗和以空間為本的數碼藝術裝置，以互動形式呈現從藝術館四大館藏衍生出來的另類風景，打破觀眾既有的賞析焦點，讓他們將注意力放在藝術品之上，自由探索館藏的不同面向。觀眾可透過觸控屏幕與館藏精選互動，為藏品注入動態演繹。裝置激發觀眾思考如何從不同的語境框架下，欣賞及理解藝術。