香港運動員屢創佳績 霍啟剛：受惠政府增撥資源 與內地交流提升水平 林大輝：冀更多運動納精英項目

去年是香港運動界豐收的一年，香港代表團於東京奧運贏得1金2銀3銅佳績，其中劍擊運動員張家朗贏得的男子個人花劍金牌，更是香港回歸後首面金牌。現場見證奪金一刻的香港東京奧運代表團團長貝鈞奇形容，運動員的成績是回歸25周年最大喜訊。港協暨奧委會副會長霍啟剛則相信，受惠於政府增撥資源，加上與內地交流日增，都有助提升香港運動員水平。體院主席林大輝則期望可將更多運動納入精英體育項目，當局亦可在新發展區預留土地供體育發展。

貝鈞奇去年擔任東京奧運香港代表團團長，見證香港運動員創下歷來最佳成績。他受訪時也難掩喜悅，「好興奮，尤其是去年親身帶奧運健兒，發揮出好好水平，大家都好努力。」他又形容，運動員的好成績亦振奮人心，不少市民都追看運動員比賽直播，「這種氣氛是前所未有，是香港回歸25年來最大的喜訊」。

張小倫：早年公眾難接觸劍擊運動

張小倫投身劍擊運動近20年，去年亦終一圓奧運夢。他坦言，早年大眾接觸劍擊運動相對困難，「當時很少劍社，只能靠學校的劍擊隊，但所學都係好基礎。」而他初到體院訓練時，劍擊仍未成為精英項目，每個劍種只得兩條劍道訓練，「好迫好迫」。

隨著香港劍擊隊屢獲佳績，除吸引到更多人參與劍擊運動，亦為劍擊爭取到更多資源。張小倫指，體院現在有12條劍道，每項劍種佔4條。市面亦越來越多劍擊會，令公眾更容易接觸劍擊運動。而運動員一舉一動亦獲更多公眾關注，他的社交平台亦不時有市民留言打氣，「多咗人支持，自然就想打好啲成績報答佢哋。」

體院每年撥款 十年間2億變7億

港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛認為，港隊近年成績不斷突破，與政府在10年前決定投放更多資源有關，如政府給體院的撥款於近10年間由每年2億增至7億元，全職運動員數目由約200人增至500多人，專業團隊如教練、營養師和心理學家也增聘了人手。

他亦指，回歸以來，香港運動員與內地運動員交流愈見緊密，內地運動員、教練和相關輔助人員來港服務亦大大提升香港運動員技術和競賽水平，不少香港運動員在內地集訓，並可與國家隊交流學習，「國家支持亦是港隊一大優勢」。

香港體育學院主席林大輝則表示，運動員的出色表現有助提升市民的國家觀念和身份認同，「未必一個成功商人、政治家可以改變到、做到；反而一個運動員的運動成就可做到。」