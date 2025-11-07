香港都會大學提供逾1,800個政府資助學額 自資院校之冠 多元課程裝備專業知識 畢業生迅速銜接職場

香港都會大學(都大)為本港首間應用科學大學(應科大)，強調「學以致用」及課程緊扣業界，畢業生具備實戰經驗和解難能力，在職場上有明顯優勢。都大更首次獲納入國際高等教育機構Quacquarelli Symonds的「QS世界大學排名2026」，位列第781至790位，亦是本港首間上榜的自資大學及應科大。

SSSDP實驗室為本課程的資助金額為每年81,450元，非實驗室為本課程每年46,780元。應用學位課程可獲額外資助，實驗室為本課程的資助金額為每年89,620元，而非實驗室為本課程則為51,880元。獲資助的第一年學士學位課程當中，有10個課程的學費較資助大學低7,520元至36,610元不等。另有28個課程獲政府提供免入息審查資助(NMTSS)，本地學生於2025/26學年每年可獲最多35,120元資助。2026/27學年的詳情，將於稍後公布。

2026/27學年，都大提供49個聯招課程。其中21個課程獲政府「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)資助，提供1,365個第一年學士學位資助學額，連同銜接學位學額，總計1,891個學額，涵蓋10個應用學位課程，資助規模為全港自資院校之冠。

開辦放射診斷及機器人和自動化工程課程

都大是本港唯一具備自我評審資格的自資大學，可更靈活開辦課程。大學獲教育局撥款逾7,700萬元，於2026/27學年開辦以下新課程：

‧放射診斷學榮譽理學士︰課程以「4+1」的特設模式(四年學士及一年碩士)，完成學士課程後，學生合資格申請成為放射診斷技師；而碩士課程畢業後可申請成為認可的超聲波造影師。

‧機器人和自動化工程榮譽應用理學士：課程專注於機器人與自動化工程的實踐應用，配備先進的人工智能、物聯網和智能建築技術等軟硬件，提供包括粵港澳大灣區在內的培訓和實習。