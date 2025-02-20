香港零售管理協會年度頒獎禮特刊

香港零售管理協會(下稱協會)「2024周年晚宴暨頒獎典禮」已於去年12月假座香港會議展覽中心隆重舉行。該頒獎典禮為嘉許香港零售業界的一年一度盛事，標誌著業界持續追求卓越優質的零售服務，並藉此向過去一年表現出色的零售從業員致敬。協會榮幸邀請到香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士擔任主禮嘉賓；其他出席典禮的貴賓包括：立法會議員(批發及零售界)邵家輝先生、立法會議員(航運交通界)易志明先生、香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生、各商會領袖和零售公司的代表，一同為頒獎典禮揭開盛大序幕。

律政司副司長張國鈞博士於活動致辭時，表示零售業對香港經濟的貢獻及協會的工作予以肯定。他表示：「零售業長期以來都是香港經濟的重要支柱之一，不僅反映香港作為國際都會的活力，也展現我們作為全球最自由經濟體之一的營商優勢。香港零售管理協會多年來積極促進零售業的發展，對業界貢獻良多，成績有目共睹。」

協會主席謝邱安儀女士致歡迎辭時感謝同業過去一年的努力，展望未來，她勉勵業界繼續積極進取、共謀發展；亦表示，中央政府近來推出多項惠港政策，包括增加自由行簽證城市至59個、將內地居民過關的免稅額度由人民幣5千元提高至1萬2千元。近日不但恢復深圳市戶籍居民「一簽多行」來港旅遊，同時將政策擴展至深圳居住證持有人，大大增加了政策的覆蓋人數。她相信在特區政府積極推廣各項盛事和活動的同時、再加上各界一起努力，惠港政策的成效一定會逐步浮現。