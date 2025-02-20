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特刊
2025-02-20 04:29:59
日報

香港零售管理協會年度頒獎禮特刊

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2024香港零售管理協會年度頒獎禮 HKRMA香港零售管理協會周年晚宴暨頒獎禮 香港零售管理協會主席謝邱安儀女士 香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士

香港零售管理協會主席謝邱安儀女士和主禮嘉賓香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士，連同一眾嘉賓及零售大使在台上祝酒，祝願零售業界團結一致，共同為香港經濟及零售發展而努力。

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香港零售管理協會(下稱協會)「2024周年晚宴暨頒獎典禮」已於去年12月假座香港會議展覽中心隆重舉行。該頒獎典禮為嘉許香港零售業界的一年一度盛事，標誌著業界持續追求卓越優質的零售服務，並藉此向過去一年表現出色的零售從業員致敬。協會榮幸邀請到香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士擔任主禮嘉賓；其他出席典禮的貴賓包括：立法會議員(批發及零售界)邵家輝先生、立法會議員(航運交通界)易志明先生、香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生、各商會領袖和零售公司的代表，一同為頒獎典禮揭開盛大序幕。

2024香港零售管理協會年度頒獎禮 HKRMA香港零售管理協會周年晚宴暨頒獎禮 律政司副司長張國鈞博士 香港零售管理協會主席謝邱安儀女士

香港零售管理協會主席謝邱安儀女士(右)，感謝香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士(左)親臨擔任主禮嘉賓。

律政司副司長張國鈞博士於活動致辭時，表示零售業對香港經濟的貢獻及協會的工作予以肯定。他表示：「零售業長期以來都是香港經濟的重要支柱之一，不僅反映香港作為國際都會的活力，也展現我們作為全球最自由經濟體之一的營商優勢。香港零售管理協會多年來積極促進零售業的發展，對業界貢獻良多，成績有目共睹。」

協會主席謝邱安儀女士致歡迎辭時感謝同業過去一年的努力，展望未來，她勉勵業界繼續積極進取、共謀發展；亦表示，中央政府近來推出多項惠港政策，包括增加自由行簽證城市至59個、將內地居民過關的免稅額度由人民幣5千元提高至1萬2千元。近日不但恢復深圳市戶籍居民「一簽多行」來港旅遊，同時將政策擴展至深圳居住證持有人，大大增加了政策的覆蓋人數。她相信在特區政府積極推廣各項盛事和活動的同時、再加上各界一起努力，惠港政策的成效一定會逐步浮現。

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2024香港零售管理協會年度頒獎禮 HKRMA香港零售管理協會周年晚宴暨頒獎禮

HKRMA 周年晚宴暨頒獎禮吸引逾700名零售業界主管及前線同事出席，全晚頒發逾200個公司團體及個人獎項。

2024香港零售管理協會年度頒獎禮 HKRMA香港零售管理協會周年晚宴暨頒獎禮

HKRMA 周年晚宴暨頒獎禮吸引逾700名零售業界主管及前線同事出席，全晚頒發逾200個公司團體及個人獎項。

晚宴獲超過700位業界主管及前線員工出席，場面熱鬧。協會主席謝邱安儀女士、副主席黎韋詩女士、譚錦儀女士、黃曦嵐先生和余偉傑先生，董事會成員關百豪博士、麥瑞琼女士及馬景煊先生，執委會成員林國誠先生及李家樂先生向逾200個零售獎項得獎者頒發殊榮，包括「最佳優質服務零售商大獎」、「十大信譽優網店大獎」、「十大O2O零售品牌大獎」、「智能零售大獎」、「傑出服務獎」，及今年新增的「香港有禮店舖獎」等，藉此特刊集結協會各旗艦活動之介紹、恭賀及表揚各得獎零售品牌之成就、以及鳴謝活動贊助商。

2024香港零售管理協會年度頒獎禮 HKRMA香港零售管理協會周年晚宴暨頒獎禮

香港零售管理協會主席謝邱安儀女士(左六)，連同主禮嘉賓香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士(左五)，祝賀2024年最佳優質服務零售商大獎得獎公司。

HKRMA香港零售管理協會2024周年晚宴暨頒獎典禮 最佳優質服務零售商大獎 HKRMA香港零售管理協會2024周年晚宴暨頒獎典禮 十大信譽優網店大獎 HKRMA香港零售管理協會2024周年晚宴暨頒獎典禮 十大O2O零售品牌大獎 HKRMA香港零售管理協會2024周年晚宴暨頒獎典禮 智能零售大獎 HKRMA香港零售管理協會2024周年晚宴暨頒獎典禮 傑出服務獎

最佳優質服務零售商大獎——得獎名單

2024 卓越服務零售商大獎
DUO 謝瑞麟珠寶(香港)有限公司

2024 最佳優質服務零售商大獎 - 旗艦店
金獎    香港電燈有限公司 - 客戶服務中心
銀獎    周生生珠寶金行有限公司 - EMPHASIS
銅獎    金至尊珠寶(香港)有限公司、周生生珠寶金行有限公司 - PROMESSA

2024 最佳優質服務零售商大獎 - 連鎖店
金獎    英皇鐘錶珠寶(香港)有限公司
銀獎    謝瑞麟珠寶(香港)有限公司
銅獎    周大福珠寶金行有限公司 

十大信譽優網店大獎——得獎名單

金獎
    豐澤    www.fortress.com.hk

銀獎
    EU YAN SANG 余仁生    shop.euyansang.com.hk

銅獎
    屈臣氏(香港)網店    www.watsons.com.hk 、 PNS 網購    www.PNS.hk

十大
    StrawberryNet    www.strawberrynet.com
    周生生    www.chowsangsang.com
    Sa Sa Dot Com    www.sasa.com.hk
    Gopopstation    www.gopopstation.com
    Pricerite 實惠    www.Pricerite.com.hk
    中國移動香港    www.hk.chinamobile.com
    萬寧    www.mannings.com.hk
    SmarTone    shop.smartone.com
    Aria Audio     www.aria-audio.com

最佳用戶體驗網店大獎
    Sa Sa Dot Com    www.sasa.com.hk

十大O2O零售品牌大獎——得獎名單

金獎
    豐澤     www.fortress.com.hk

銀獎
    屈臣氏(香港)網店    www.watsons.com.hk

銅獎
    Sa Sa Dot Com    www.sasa.com.hk 

十大
    PNS 網購    www.PNS.hk
    周生生    www.chowsangsang.com
    Pricerite 實惠    www.Pricerite.com.hk
    余仁生    shop.euyansang.com.hk
    SmarTone    shop.smartone.com
    中國移動香港    www.hk.chinamobile.com
    萬寧    www.mannings.com.hk
    眼鏡88    eshop.optical88.com.hk
    WATSON'S WINE    www.watsonswine.com
    聖安娜餅店    www.sthonore.com/hk

智能零售大獎——得獎名單 

2024 智能轉型及創新獎(零售商)

金獎同獲「智能零售典範獎」    眼鏡88【88 iCheck「人工智能眼睛健康篩查服務」】

銀獎同獲「綠色智能零售品牌獎」    屈臣氏(香港)網店【嶄新網店物流自動化模型】

銅獎    DFI Retail Group - 7-Eleven【7仔預購】

優異獎    DFI Retail Group - Mannings【萬寧官網11.11無限祭】

2024 智能零售科技獎(初創企業／科技供應商)

金獎同獲「智能零售創意獎」    Kollabo Powered by Board Click【Kollabo Retail Marketing Platform】

銀獎    Alibaba Cloud 阿里雲【安全數據中台方案】

銅獎同獲「綠色智能零售科技方案獎」    City Facilities Management (HKG) Ltd.【Spark+ - City FM's Proprietary Energy Management and Optimization Platform】

優異獎    91APP HK Limited【真‧OMO零售解決方案】及    OMO Limited【OMO Gen AI Smart Customer Advisor】

傑出服務獎——得獎名單

瀏覽完整得獎名單

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