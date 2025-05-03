香港3巅大步走 「刷爆朋友圈」保母等级攻略

跟着这份「暴走72小时」的私藏攻略，避开人潮的黄金动线！从云端观景台的震撼、跨海缆车的浪漫，到本地人私藏「卢吉道」欣赏维港，甚至秒学使用手机拍出王家卫电影感！用三天时间把香港的摩登与山海统统装进回忆里。

玩法攻略‌：全港最高360°观景台！天际100甚至与广州塔和东京铁塔齐名，获得世界高塔联盟认证。建议下午5点入场，一次看透维港的「日光、黄昏和夜景」三重暴击，必拍「悬浮玻璃地板」打卡位，脚下是港岛摩天楼，发圈秒问爆！另外，楼下就是圆方商场，吃喝玩乐，名店皆有。

玩法攻略‌：达人级必选「全景水晶车厢」！脚下是山与海，25分钟穿越山海直达天坛大佛。回程建议下午6点搭缆车下山，夕阳洒满整片大屿山，真的美哭！到站后别错过「市集豆腐花」和「阿婆茶粿」，亲测不踩雷！

‌为啥五一非来长洲不可？ 5月5日抢包山决赛热血指南

香港黄金周最炸裂的百年奇观来了！每年农历四月初五至初九都是长洲太平清醮的日子，这项被列入国家级非物质文化遗产的民俗盛事，融合了祈福仪式、飘色巡游和惊心动魄的抢包山比赛，堪称最具「港味」的文化派对！今年5月5日的抢包山决赛将掀起高潮，准备好来长洲感受这场视觉与心跳的双重狂欢了吗？

太平清醮起源于清末，据传长洲居民为驱除瘟疫，向北帝（玄天上帝）祈福，抬着北帝神像巡游全岛，祈求平安健康。百多年来的庆祝活动不断演变，其中飘色会景巡游，看着可爱的小朋友装扮成古今人物、站在支架上「凌空飘起」，来回顾过去一年全球大小事。听说今年将有23台飘色参与巡游，电影与电视剧主题占较多，包括大热电影《哪咤2》元素。

抢包山是太平清醮的压轴大戏，起源于居民在醮会结束后争抢包山上的「平安包」，祈求好运。现代比赛将传统升级，选手需在14分钟内攀爬一座约20米高的包山，抢夺挂满的塑料平安包，最高的包子得分最高，寓意「步步高升」，气氛堪比抢夺奥运金牌一样！

飘色会景巡游

举行日期： 5月5日

卡位攻略：长洲北社街沿路商铺11点前占位，附帽子、防蚊水和涂防晒霜。

抢包山决赛

举行日期：5月6日

地址：长洲北帝庙游乐场足球场

时间：5月5日晚上11:30至5月6日凌晨12:45

贴士： 5月5日晚上10开始，于长洲消防局侧的北社一里沿冰厂路派发入场券，每人一张，先到先得，额满即止。