香港3巅大步走 「刷爆朋友圈」保母等级攻略

跟着这份「暴走72小时」的私藏攻略，避开人潮的黄金动线！从云端观景台的震撼、跨海缆车的浪漫，到本地人私藏「卢吉道」欣赏维港，甚至秒学使用手机拍出王家卫电影感！用三天时间把香港的摩登与山海统统装进回忆里。
Sky100天际100观景台
玩法攻略：全港最高360°观景台！天际100甚至与广州塔和东京铁塔齐名，获得世界高塔联盟认证。建议下午5点入场，一次看透维港的「日光、黄昏和夜景」三重暴击，必拍「悬浮玻璃地板」打卡位，脚下是港岛摩天楼，发圈秒问爆！另外，楼下就是圆方商场，吃喝玩乐，名店皆有。
地点：九龙环球贸易广场100楼（港铁九龙站C口直达）
开放时间：10:00-20:30（最后入场20:00）
贴士：下载Klook买票随时比现场便宜30%！记得带证件换票
「港味」拍照：在Sky100窗边用「广角镜头」拍全身，秒变都市大片女主角
昂坪360水晶缆车
玩法攻略：达人级必选「全景水晶车厢」！脚下是山与海，25分钟穿越山海直达天坛大佛。回程建议下午6点搭缆车下山，夕阳洒满整片大屿山，真的美哭！到站后别错过「市集豆腐花」和「阿婆茶粿」，亲测不踩雷！
位置：东涌站B口步行2分钟
开放时间：10:00-18:00（五一可能延长，提前查官网）
贴士：在线订票更快！否则现场排队怀疑人生。
穿着舒适运动鞋，天坛大佛健行全靠腿。
「港味」拍照：昂坪缆车「对镜自拍」！背景是海天山峦，自备天然滤镜
太平山山顶夜景
玩法策略：上山缆车必选「右边座位」！上山时维港全景直接扑面而来。凌霄阁观景台人挤人？本地人私藏「卢吉道」免费健行20分钟，独享无遮蔽夜景！
位置：中环J2口搭山顶缆车
小秘诀：缆车可用八达通直接刷卡进，免排队买票！
穿着舒适运动鞋，卢吉道健行全靠腿。
「港味」拍照：太平山夜景开「闪光灯+反差色」，港风氛围感拉满。
为啥五一非来长洲不可？ 5月5日抢包山决赛热血指南
香港黄金周最炸裂的百年奇观来了！每年农历四月初五至初九都是长洲太平清醮的日子，这项被列入国家级非物质文化遗产的民俗盛事，融合了祈福仪式、飘色巡游和惊心动魄的抢包山比赛，堪称最具「港味」的文化派对！今年5月5日的抢包山决赛将掀起高潮，准备好来长洲感受这场视觉与心跳的双重狂欢了吗？
太平清醮起源于清末，据传长洲居民为驱除瘟疫，向北帝（玄天上帝）祈福，抬着北帝神像巡游全岛，祈求平安健康。百多年来的庆祝活动不断演变，其中飘色会景巡游，看着可爱的小朋友装扮成古今人物、站在支架上「凌空飘起」，来回顾过去一年全球大小事。听说今年将有23台飘色参与巡游，电影与电视剧主题占较多，包括大热电影《哪咤2》元素。
抢包山是太平清醮的压轴大戏，起源于居民在醮会结束后争抢包山上的「平安包」，祈求好运。现代比赛将传统升级，选手需在14分钟内攀爬一座约20米高的包山，抢夺挂满的塑料平安包，最高的包子得分最高，寓意「步步高升」，气氛堪比抢夺奥运金牌一样！
飘色会景巡游
举行日期： 5月5日
卡位攻略：长洲北社街沿路商铺11点前占位，附帽子、防蚊水和涂防晒霜。
抢包山决赛
举行日期：5月6日
地址：长洲北帝庙游乐场足球场
时间：5月5日晚上11:30至5月6日凌晨12:45
贴士： 5月5日晚上10开始，于长洲消防局侧的北社一里沿冰厂路派发入场券，每人一张，先到先得，额满即止。
Tommy Yummy Thai Café 连泰国领事代表都打卡!?
「Tommy Yummy」坐落于中环的中心地带，是繁忙都市中的一片绿洲，在悠闲的环境中提供各种新派泰国美食，注入时尚元素，如虎虾海鲜混乱杯面、无花果烟鲑鱼花束沙律、酸猪肉串烧、芒果奶酪叠叠冰等。餐牌加入了大量玩味元素，适合网红打卡，令品牌更年轻和有活力。除了新派泰国轻食，Tommy Yummy提供多款特色饮品，如蝶豆花柠檬花茶、黄姜咖啡和椰子飘香咖啡等，在充满度假风情的环境，享用令人愉悦的饮料，与好友共聚。自开业以来，吸引不少明星、名人及泰国领事馆代表到访打卡，经公众投票更获选成为「OpenRice开饭热店2023」最优秀开饭新歺厅，是真正属于香港人的味道！
品牌当中的招牌美食，必选抢眼造型及吸引味道掀起热话，包括造型融入打翻杯面设计的虎虾海鲜混乱杯面，以及打卡一流的芒果奶酪叠叠冰，其层次多样化，啖啖鲜芒果肉的芒果棒棒配上夹杂芒果肉的雪糕方块，更惊喜的是当中的烟韧的糯米饭与椰奶完美配合，口感丰富，味道和造型都十分出色。难怪是小红书点赞人气热选！每位女士到店都必须要相机食先，打卡一番！