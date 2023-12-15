馬百良3大王牌產品 工展限定優惠

雖然下星期已是冬至，但香港冬天溫差頗大，稍不留神好容易「中招」，影響身體健康。逾200年的中成藥品牌馬百良，一直堅持在港自設廠房生產中成藥，以守護港人健康為宗旨。今年工展會馬百良亦特別帶來3大王牌產品優惠，在這個冬天與大家一起為健康把關！展位編號：美容保健區 5C54-56 (鄰近天后地鐵站A2出口)

馬百良安宮牛黃丸

本地大學科研實證

預處理腦缺血起保護作用

日夜溫度變化令身體經歷「相對太熱」或「相對太冷」的情況，血管亦會隨之收縮，有機會增加心腦血管疾病發作風險。「馬百良安宮牛黃丸」由多種珍貴中藥材煉製而成，堅持選用100%天然牛黃及天然麝香，不含硃砂、雄黃，大大減輕肝腎負擔。藥丸外層以真黃金金箔包衣，俱引藥入經作用，是真正的「黃金」藥丸。「馬百良安宮牛黃丸」經本地大學科研實證，預處理對腦缺血起保護作用，減少神經功能缺損評分和梗塞面積*。

*香港知名大學研究報告證明，並於醫藥學術期刊《Frontiers in Pharmacology》中發佈香港浸會大學網頁