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特刊
2023-12-15 04:30:14
日報

馬百良3大王牌產品 工展限定優惠

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馬百良安宮牛黃丸

馬百良安宮牛黃丸 3盒平均價低至$1,900/盒 (原價：$2,880/盒)

雖然下星期已是冬至，但香港冬天溫差頗大，稍不留神好容易「中招」，影響身體健康。逾200年的中成藥品牌馬百良，一直堅持在港自設廠房生產中成藥，以守護港人健康為宗旨。今年工展會馬百良亦特別帶來3大王牌產品優惠，在這個冬天與大家一起為健康把關！展位編號：美容保健區 5C54-56 (鄰近天后地鐵站A2出口)

馬百良安宮牛黃丸 
本地大學科研實證
預處理腦缺血起保護作用

日夜溫度變化令身體經歷「相對太熱」或「相對太冷」的情況，血管亦會隨之收縮，有機會增加心腦血管疾病發作風險。「馬百良安宮牛黃丸」由多種珍貴中藥材煉製而成，堅持選用100%天然牛黃及天然麝香，不含硃砂、雄黃，大大減輕肝腎負擔。藥丸外層以真黃金金箔包衣，俱引藥入經作用，是真正的「黃金」藥丸。「馬百良安宮牛黃丸」經本地大學科研實證，預處理對腦缺血起保護作用，減少神經功能缺損評分和梗塞面積*。
*香港知名大學研究報告證明，並於醫藥學術期刊《Frontiers in Pharmacology》中發佈香港浸會大學網頁

馬百良蟲草CS4

馬百良蟲草CS4 6盒平均價低至$166.6/盒 (原價：$499/盒)

馬百良蟲草CS4
養肺補腎 改善鼻敏之選

冬季亦是誘發鼻敏高峰期，馬百良蟲草CS4含3大活性成份：蟲草多醣、蟲草甘露醇、蟲草腺苷，達致養肺補腎、改善鼻敏症狀及紓緩氣管不適、針對改善呼吸系統功能、改善咳喘症狀、增強免疫力及提升睡眠質素等。嚴選頂級蝙蝠蛾擬青霉菌絲體，是從中藥材冬蟲夏草中分離出的伴生菌，是最接近冬蟲夏草「4」號菌種，非其他培植蟲草可媲美。據《中華人民共和國藥典》標準計算，馬百良蟲草CS4每一粒膠囊比起冬蟲夏草腺苷含量高出37倍#，即每一粒馬百良蟲草CS4膠囊所含的腺苷含量相等於37枝冬蟲夏草。
#以蟲草腺苷含量依據《中華人民共和國藥典》中所收載的冬蟲夏草腺苷所計算
 

馬百良秋梨潤喉蜜

馬百良秋梨潤喉蜜180ml(便利裝) 優惠價：$35/盒(原價：$55/盒)

馬百良秋梨潤喉蜜
潤喉護肺 一唧搞掂

天氣變得乾燥，容易令喉嚨乾涸不適，甚至引起咳嗽，影響日間活動之餘，亦會導致晚上難以入眠。馬百良秋梨潤喉蜜乃根據宮廷古方，透過現代高科技方法，配與秋梨、枇杷葉及十餘種純天然草藥煉製而成，有清咽、潤喉、通鼻的功效。全新馬百良秋梨潤喉蜜(便利裝)現已上市，隨時隨地，潤喉護肺，一唧搞掂！

馬百良展位一日店長

一日店長預告！ 12.18周吉佩約您工展會見

一日店長預告！
12.18周吉佩約您工展會見

12月18日下午2時至2時半，周吉佩(吉吉)更會親臨工展會馬百良展位擔任一日店長，而當日購買「吉吉福袋」更可獲贈吉吉簽名版年曆一份，限量50份，售完即止。

展位編號：美容保健區 5C54-56 (鄰近天后地鐵站A2出口)

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