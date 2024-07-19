體壇盛事熱爆商場 緊貼直播 消費玩樂攻略

全城期待，四年一度體壇盛事即將於下周五開鑼！為了緊貼連場精彩競技比賽，各大商場均提供免費直播兼大搞玩樂消費著數，一於全民同樂！



ELEMENTS圓方

「Delightful Summer」

星級食府主廚加DJ表演

享愉悅夏日 想Chill過盛夏？ELEMENTS圓方舉辦「Delightful Summer」，即日起至8月23日，商場將推出不同駐場DJ的動感旋律節拍，以及充滿活力的舞蹈、體操及跆拳道表演，為夏日注入無窮活力與生趣。此外，作為西九龍美食餐饗地標，商場匯聚眾多知名及特色餐廳，環球美食應有盡有。商場內的星級食府主廚精心推薦夏日精選美饌，讓你在品味美食的同時，也能感受到舌尖上的幸福滋味，而精選餐廳亦推出嶄新夏日菜式及限時優惠，誠邀你與家人一同品嚐盛宴，共享美好時光。商場更為大家送上多重消費驚喜，指定餐飲消費即賺取50港元餐飲禮遇；以Visa信用卡簽賬消費滿指定金額，更享高達1,300港元商場電子禮券，齊來享受夏日消費樂趣。 日期：即日起至8月23日

時間：逢周五中午

地點：ELEMENTS圓方1樓或演薈廣場

唔使去日本！

《Nintendo Switch盛夏遊樂節》

D‧PARK召集

全港任天堂粉絲玩盡炎夏 要近距離親近Super Mario？D‧PARK愉景新城舉辦《Nintendo Switch盛夏遊樂節》@D‧PARK，商場中庭逾9,000呎空間盛大打造成任天堂Switch遊戲體驗區，每日均有不同遊戲試玩，包括最新《路易吉洋樓2 HD》、《碧姬公主 表演時刻！》、《紙片瑪利歐RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》等達10款人氣遊戲，齊齊體驗驚喜冒險之旅。場地還設有《碧姬公主 表演時刻！》主題的裝飾布置，亦有經典蘑菇王國的「水管」場景等！而瑪利歐、路易吉及碧姬更於活動期間逢周日指定時間將於拍照區登場。運動盛事當然少不了競賽元素，室內草地空間打造成《Nintendo Switch 運動》體驗區，大小朋友大玩「網球」和「保齡球」；指定周六的下午時段，活動舞台更舉辦「遊戲大比拼」，打機對戰贏取豐富禮品。 日期：即日起至9月1日

時間：中午12時至晚上8時

地點：D‧PARK L1中庭

荃新天地感受沉浸式太空冒險遊樂園

「The LEGO® Bricktopia

樂高®無制限宇宙」 今個暑假，樂高®將與STAYFUN攜手合作，帶領人類開啟跨越宇宙的開關，化身為樂高星際旅人。荃新天地「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」特設4大太空冒險空間，透過光影互動體驗、顆粒拼砌及遊戲玩樂進行。各位將分成不同小隊穿越蟲洞，再墮入失重異想世界，觸發星際能量激戰，憑藉終極太空武器「創意樂高®顆粒」達成太空任務。遊戲最終更可獲取人格分析結果，紀念此趟星際冒險旅程。S+ REWARDS會員可憑指定點數，免費參與遊戲活動的指定場次；再者如即日於商場餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿300港元或以上，即可換領50港元樂高®盒組優惠券乙張，讓您選購心水產品。 日期：即日起至9月1日

時間：上午11時至晚上9時 (每節50分鐘)

地點：Citywalk荃新天地1期中庭

收費：129港元起

杏花新城

「杏運Summer Fun 2024」

免費暢玩大型充氣水果樂園 體壇盛事在即，港鐵商場杏花新城除了有大電視直播重點賽事外，由即日起至9月1日，杏花新城更舉辦「杏運Summer Fun 2024」，於商場2樓平台室外場地設置以水果為主題的彈跳充氣樂園，每天開放予小朋友免費遊玩。樂園特設「充氣西瓜入樽派對」、「水果盤充氣樂園」和「充氣菠蘿攀爬大冒險」3大玩樂區域。商場更與本地著名設計師Ken Lo合作，展示其原創作品之餘，並設周末限定夏日DIY工作坊。而只要於杏花新城指定商戶消費滿指定金額，更可額外賺取港鐵商場電子優惠券，消費滿指定金額亦有機會換領Ken Lo設計的精美餐具套裝，絕對不能錯過！ 日期：即日起至9月1日

時間：下午2時至6時 (周一至五)

中午12時至下午6時 (周六、日及公眾假期)

地點：杏花新城2樓平台

青衣城【GOOD VIBE 運動遊樂園】

感受運動氛圍

「日之森林」加「青新加油站」

推廣綠色生活 四年一度的體壇盛事即將於法國巴黎舉行，青衣城中庭打造【GOOD VIBE 運動遊樂園】，特設「籃球拍拍樂」、「我要衝線」及「快樂足球」3大體育挑戰讓市民免費暢玩。由7月26日起，青衣城更會於中庭加設265吋的巨型電視，直播重點賽事，讓市民在熱烈的氣氛中觀賞比賽，為運動員打氣。而每逢周末，青衣城將邀請不同體育團體到場表演，部分更為職業選手甚至獎牌得主，讓大家整個夏天都能感受熾熱的體育氣氛。適逢青衣城25周年，為鼓勵大眾實踐綠色生活，商場在2期平台花園新設環保藝術裝置【日之森林】，成為不能錯過的打卡熱點；配合全新活動【青新加油站】以及大獲好評的【都市農莊】載譽歸來，大家齊來體驗「青」新生活。 日期：即日起至8月25日

時間：上午11時至晚上9時

地點：青衣城1期1樓中庭