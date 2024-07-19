體壇盛事熱爆商場 緊貼直播 消費玩樂攻略

全城期待，四年一度體壇盛事即將於下周五開鑼！為了緊貼連場精彩競技比賽，各大商場均提供免費直播兼大搞玩樂消費著數，一於全民同樂！
ELEMENTS圓方
「Delightful Summer」
星級食府主廚加DJ表演
享愉悅夏日
想Chill過盛夏？ELEMENTS圓方舉辦「Delightful Summer」，即日起至8月23日，商場將推出不同駐場DJ的動感旋律節拍，以及充滿活力的舞蹈、體操及跆拳道表演，為夏日注入無窮活力與生趣。此外，作為西九龍美食餐饗地標，商場匯聚眾多知名及特色餐廳，環球美食應有盡有。商場內的星級食府主廚精心推薦夏日精選美饌，讓你在品味美食的同時，也能感受到舌尖上的幸福滋味，而精選餐廳亦推出嶄新夏日菜式及限時優惠，誠邀你與家人一同品嚐盛宴，共享美好時光。商場更為大家送上多重消費驚喜，指定餐飲消費即賺取50港元餐飲禮遇；以Visa信用卡簽賬消費滿指定金額，更享高達1,300港元商場電子禮券，齊來享受夏日消費樂趣。
日期：即日起至8月23日
時間：逢周五中午
地點：ELEMENTS圓方1樓或演薈廣場
唔使去日本！
《Nintendo Switch盛夏遊樂節》
D‧PARK召集
全港任天堂粉絲玩盡炎夏
要近距離親近Super Mario？D‧PARK愉景新城舉辦《Nintendo Switch盛夏遊樂節》@D‧PARK，商場中庭逾9,000呎空間盛大打造成任天堂Switch遊戲體驗區，每日均有不同遊戲試玩，包括最新《路易吉洋樓2 HD》、《碧姬公主 表演時刻！》、《紙片瑪利歐RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》等達10款人氣遊戲，齊齊體驗驚喜冒險之旅。場地還設有《碧姬公主 表演時刻！》主題的裝飾布置，亦有經典蘑菇王國的「水管」場景等！而瑪利歐、路易吉及碧姬更於活動期間逢周日指定時間將於拍照區登場。運動盛事當然少不了競賽元素，室內草地空間打造成《Nintendo Switch 運動》體驗區，大小朋友大玩「網球」和「保齡球」；指定周六的下午時段，活動舞台更舉辦「遊戲大比拼」，打機對戰贏取豐富禮品。
日期：即日起至9月1日
時間：中午12時至晚上8時
地點：D‧PARK L1中庭
荃新天地感受沉浸式太空冒險遊樂園
「The LEGO® Bricktopia
樂高®無制限宇宙」
今個暑假，樂高®將與STAYFUN攜手合作，帶領人類開啟跨越宇宙的開關，化身為樂高星際旅人。荃新天地「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」特設4大太空冒險空間，透過光影互動體驗、顆粒拼砌及遊戲玩樂進行。各位將分成不同小隊穿越蟲洞，再墮入失重異想世界，觸發星際能量激戰，憑藉終極太空武器「創意樂高®顆粒」達成太空任務。遊戲最終更可獲取人格分析結果，紀念此趟星際冒險旅程。S+ REWARDS會員可憑指定點數，免費參與遊戲活動的指定場次；再者如即日於商場餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿300港元或以上，即可換領50港元樂高®盒組優惠券乙張，讓您選購心水產品。
日期：即日起至9月1日
時間：上午11時至晚上9時 (每節50分鐘)
地點：Citywalk荃新天地1期中庭
收費：129港元起
杏花新城
「杏運Summer Fun 2024」
免費暢玩大型充氣水果樂園
體壇盛事在即，港鐵商場杏花新城除了有大電視直播重點賽事外，由即日起至9月1日，杏花新城更舉辦「杏運Summer Fun 2024」，於商場2樓平台室外場地設置以水果為主題的彈跳充氣樂園，每天開放予小朋友免費遊玩。樂園特設「充氣西瓜入樽派對」、「水果盤充氣樂園」和「充氣菠蘿攀爬大冒險」3大玩樂區域。商場更與本地著名設計師Ken Lo合作，展示其原創作品之餘，並設周末限定夏日DIY工作坊。而只要於杏花新城指定商戶消費滿指定金額，更可額外賺取港鐵商場電子優惠券，消費滿指定金額亦有機會換領Ken Lo設計的精美餐具套裝，絕對不能錯過！
日期：即日起至9月1日
時間：下午2時至6時 (周一至五)
中午12時至下午6時 (周六、日及公眾假期)
地點：杏花新城2樓平台
青衣城【GOOD VIBE 運動遊樂園】
感受運動氛圍
「日之森林」加「青新加油站」
推廣綠色生活
四年一度的體壇盛事即將於法國巴黎舉行，青衣城中庭打造【GOOD VIBE 運動遊樂園】，特設「籃球拍拍樂」、「我要衝線」及「快樂足球」3大體育挑戰讓市民免費暢玩。由7月26日起，青衣城更會於中庭加設265吋的巨型電視，直播重點賽事，讓市民在熱烈的氣氛中觀賞比賽，為運動員打氣。而每逢周末，青衣城將邀請不同體育團體到場表演，部分更為職業選手甚至獎牌得主，讓大家整個夏天都能感受熾熱的體育氣氛。適逢青衣城25周年，為鼓勵大眾實踐綠色生活，商場在2期平台花園新設環保藝術裝置【日之森林】，成為不能錯過的打卡熱點；配合全新活動【青新加油站】以及大獲好評的【都市農莊】載譽歸來，大家齊來體驗「青」新生活。
日期：即日起至8月25日
時間：上午11時至晚上9時
地點：青衣城1期1樓中庭
東薈城名店倉《BT21 Magic Recipe：A Taste Of Love》
與人氣BT21展開魔法旅程
「BT21 Magic Recipe」為韓國人氣IP「BT21」今年的全新全球企劃，而東薈城名店倉將作為是次全球企劃的首個曝光點，7位BT21宇宙明星包括聰明的懶瞓豬KOYA、善良又有愛心的美食家RJ、細細粒的百厭星SHOOKY、表情豐富的跳舞機器MANG、純真的努力派CHIMMY、好奇心王子TATA及心心屁屁而且很強壯的COOKY，帶領大家一嚐由魔法師RJ的魔法配方調配的魔法療癒特飲，遊遍《BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love》活動的7大魔法主題區，包括《BT21飛天魔法行李箱》、《BT21塔羅許願大門》、《BT21夢幻玻璃屋》、《BT21療癒魔法師的神秘藥鍋》、《BT21 Mali-hom魔法部屋》、《BT21魔幻友情酒館》及《BT21塔羅星空長廊》。此外，參與《療癒魔法變變變》數碼互動遊戲，成功調配專屬魔法療癒特飲，將可獲贈神秘小禮物！東薈城名店倉更準備好一系列的CLUB CG會員魔幻仲夏驚喜活動，包括「魔幻Mocktail特調工作坊」及香港首個「BT21魔法邂逅」等，商場亦為CLUB CG會員準備「仲夏魔法三重賞」，凡於場內消費滿指定金額，即可換領聯乘限定版禮品，包括以「BT21魔幻防曬摺疊遮」、「BT21星空隨行保溫杯」及「BT21宇宙漫遊行李箱」。
日期：即日起至9月1日
時間：早上10時至晚上10時
地點：東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋