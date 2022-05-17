高血壓飲食Q&A 附營養師一日三餐推薦

據統計，香港有接近50%長者，以及20至30%中年人士為高血壓患者，當中有不少人是患病而不自知！除了遺傳、肥胖、其他疾病等因素有機會導致高血壓外，都市人不良飲食習慣，經常進食高油、高脂和高鹽的食物，都是一大致病元兇！適逢今日(5月17日)是世界高血壓日，註冊營養師Vivian Chu一於拆解高血壓飲食禁忌，教大家怎樣吃才能有效控制血壓。

Q：「得舒飲食法」有效降血壓？

Vivian：由美國心肺和血液研究中心、針對預防和控制高血壓而設計的「得舒飲食法」(DASH Diet)，主張多吃全榖類、高纖蔬果、低脂肉類，選擇高鉀、鎂、鈣的食物，並嚴格限制鈉質和飽和脂肪攝取；油脂以選擇不飽和脂肪酸為主，如三文魚、橄欖油、牛油果等。有研究發現跟從此飲食法2星期或以上有效降低血壓10%(8至14mmHg)，更有降低因高血壓引起的心血管疾病達15%，而中風率更可減少27%。

Q：為何鉀有助降血壓？哪些食物可以吸收到較多的鉀質？

Vivian：鉀(Potassium)作為微量營養素，存在於多種食物中，有助將身體多餘的鈉排走，平衡電解質，維持水分平衡及改善血壓。根據中國居民膳食營養素參考攝取量，成年人每日建議鉀攝取量為2,000毫克，而一般每日攝取2至3分水果及3分蔬菜就能獲得一日所需。不過，有腎功能問題的人士需注意鉀攝取量，以免身體排不走過量的鉀，影響心臟功能。

Q：正在服用降血壓藥的人士有甚麼飲食注意事項？

Vivian：正在服用薄血藥「華法林」的人士，需注意保持維他命K攝取量每日相若，避免太大改動。建議增加蔬果攝取量前，尤其高維他命K的芥蘭、椰菜化、西蘭花等，應先咨詢主診醫生或註冊營養師。

除了藥物治療外，高血壓患者亦要注意飲食，應減少使用鹽、醬油等來調味，並且減少進食加工醃製食物，避免攝取過多鈉，影響血壓。美國心臟協會建議成人每日攝取不多於2,300毫克鈉，低於1,500毫克則更理想，而一茶匙鹽已含2,300毫克鈉。

一日三餐降血壓餐單

早餐：番茄低脂芝士飛碟 + 低糖豆漿

午餐：菠菜蘑菇三文魚長通粉

晚餐：南瓜煮肉碎配十穀米 + 灼青菜

下午茶：火龍果(1/2個) + 低糖乳酪