麗豪航天城酒店 2024母親節限定住宿計劃+享用自助午晚餐 與媽媽共度佳節

在這個母親節周末，讓母親放下忙碌瑣事，在麗豪航天城酒店享受豐盛的自助晚餐、一晚休閒舒適的住宿及提神的早餐。與您一生中至關重要的人一起締造珍貴的回憶，讓她感受到您對她的珍愛與感激！
預訂日期：由即日起至2024年5月11日
入住日期：由2024年5月11日至12日｜查詢及預訂電話：3556 3213
以女王般的款待讓母親度過特別的一天。國際美食「磊」將為您呈獻各款世界特色的美味佳餚及現場樂隊演唱，並為在場母親送贈鮮花一支。讓母親享受一次難忘的美食之旅，藉此表達您對她的深深愛意。
供應期：2024年5月11日至12日
現場樂隊演出時間：晚上7時至10時
查詢及訂座電話：3556 3208
Whatsapp：5130 7237
中菜廳「玉」為您呈獻一系列母親節滋補養生菜式，以美味珍饈向母親致敬！您將有機會參與烹飪工作坊，親手製作一道黑芝麻卷，奉上給母親作為養顏的甜點，以表達對生命中最重要女士的感激之情。
供應期：2024年5月4日至12日
黑芝麻卷烹飪教室適用於5月11及12日下午2時至3時
查詢及訂座電話：3556 3228
Whatsapp: 5130 7242
在地中海餐廳Vivace度過一個特別的母親節。盡情品嚐焗龍蝦米多及以朱古力軟心蛋糕作為甜點。您還可以參加有趣的烹飪教室，親手為母親製作一道完美的雞尾酒蝦杯，與母親共同享受難忘的美食體驗！供應期2024年5月11日至12日。雞尾酒蝦杯烹飪教室適用於5月11及12日下午5時30分至6時30分。
預訂及查詢電話：3556 3218
Whatsapp：5130 7239