麗豪航天城酒店 2024母親節限定住宿計劃+享用自助午晚餐 與媽媽共度佳節

預訂日期：由即日起至2024年5月11日 入住日期：由2024年5月11日至12日｜查詢及預訂電話：3556 3213

在這個母親節周末，讓母親放下忙碌瑣事，在麗豪航天城酒店享受豐盛的自助晚餐、一晚休閒舒適的住宿及提神的早餐。與您一生中至關重要的人一起締造珍貴的回憶，讓她感受到您對她的珍愛與感激！

以女王般的款待讓母親度過特別的一天。國際美食「磊」將為您呈獻各款世界特色的美味佳餚及現場樂隊演唱，並為在場母親送贈鮮花一支。讓母親享受一次難忘的美食之旅，藉此表達您對她的深深愛意。

供應期：2024年5月11日至12日

現場樂隊演出時間：晚上7時至10時

查詢及訂座電話：3556 3208

Whatsapp：5130 7237

中菜廳「玉」為您呈獻一系列母親節滋補養生菜式，以美味珍饈向母親致敬！您將有機會參與烹飪工作坊，親手製作一道黑芝麻卷，奉上給母親作為養顏的甜點，以表達對生命中最重要女士的感激之情。

供應期：2024年5月4日至12日

黑芝麻卷烹飪教室適用於5月11及12日下午2時至3時

查詢及訂座電話：3556 3228

Whatsapp: 5130 7242

