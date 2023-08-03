麵包超人學習褲改版全新登場 nepia Genki! X Whito限定優惠加豪送贈品

超薄超吸收的Anpanman Genki! 麵包超人學習褲全新改版，換上更可愛包裝。學習褲優惠低至57折，實行多買多賞，例如於場內購買麵包超人學習褲任選尺碼滿指定金額，即額外加送精美麵包超人書包或益智玩具及學習褲等，讓大家度過更歡樂的親子時間。而麵包超人學習褲M58款式則推出超抵買一送一優惠。

今年日本人氣尿片品牌nepia繼續重錘出擊，除了最觸目的麵包超人學習褲M58款式超抵買一送一優惠，以下激筍優惠及大量實用贈品同樣不容錯過！

nepia還帶來最新產品，Genki!頂級柔軟系列全新升級，吸收體厚度大減30%，即更薄更強吸收力。尿片現有優惠價$115/包、$440/原箱；學習褲則有優惠價$100/包、$285至570/原箱；消費更送高達100片單片裝尿片或學習褲。絕對是入手好時機。

Whito紙尿片及學習褲 優惠低至5折

相信大家對「吸水王」並不陌生，Whito極致親膚吸收嬰兒紙尿片及學習褲系列也推出激賞優惠，如買滿$2,500即送原裝Whito紙尿片/學習褲5包、nepia nepi nepi柔軟紙巾5盒裝、家庭護理禮品包等贈品，價值相等於享受額外56折，非常划算！

展位：M04-05

憑荷花優惠券前往展位M04-05，登記媽媽會並讚好Facebook專頁，即送麵包超人Genki!或Genki!試用裝乙片。