龍年12生肖運程公開！屬OO桃花旺到爆燈？邊個生肖2024龍咁威？

正所謂「一命二運三風水」，每逢農曆新年前夕，不少人都會急不及待想了解自己生肖的流年運勢。到底是吉星高照還是凶星飛臨？桃花滿滿還是小人當道？犯太歲者如何趨吉避凶？精通八字命理的趙振鴻師傅率先為大家送上2024龍生肖運程預測，師傅稍後更會向大家講解來年踏入「九運」有甚麼「轉運玄機」，祝願人人2024「龍咁威」！ 龍◆整體運勢非常糟糕，值太歲同時刑太歲，哪怕擁有雄心大志，或是學習工作能力強悍，也沒有辦法施展個人才華，做事受到很多阻礙。全年有很多凶星飛臨，無吉星助力。太歲凶星帶來很多沉悶低迷的負面氣體，導致個人氣色變得很差；劍鋒凶星會帶來意料之外的流血事故，尤其要關注家中老人和小孩的身體健康。家宅運勢也有些動盪不堪，家中居住的房屋可能會出現很多問題。

蛇◆某些方面可能會出現重大的機遇與轉折，一定要在電光火石之間，牢牢把握住，否則今後肯定會後悔，且這種千載難逢的好時機，很難再次遇到。但另一方面，可能會遭遇重大的挫折與打擊，要以平常心去對待，千萬不要自暴自棄，也不要被困難嚇倒，要學會磨礪個人意志力，還要在困難之中，激發更為強大的潛能。 馬◆運勢起伏特別大，從年初到年末，可能都會處於一種動盪不堪的狀態下。馬人很喜歡接觸全新的事物，渴望每天都會遇到新的朋友，或者是新鮮的事情。因此2024年在別人看來可能覺得馬人日子很艱辛，但其實他們樂在其中。在處理某些問題的時候，累積到很多經驗技巧，對於今後個人發展會非常有益。不過本年度身體上可能會略顯疲憊，平時要注重身體保養，最好能夠堅持每天服用一些保健品和營養品。

羊◆運勢有好的一面，也有不好的一面。羊人要想清楚人生規劃，不要一天到晚過於稀裡糊塗，應該對未來有著清晰的認知，還要清醒認識到自身的不足之處，及時做出調整和改變，這樣才會讓自己變得更加優秀和出色。否則日子只會一天一天流逝，到最後自己將成為百事無成之人，等到上了年紀，再後悔的時候，恐怕一切都來不及了。 猴◆受到「官符」和「五鬼」兩大凶星影響，面臨著一系列困難和挑戰。命犯「白虎」意味著會遭遇官司、紛爭和健康問題，因此必須特別留意言行舉止。同時，還要提防小人的挑撥和誘惑，保持低調行事，多結交有益友緣，增強自我防禦和逆境應對能力。儘管命犯凶星，但猴人也將享受「三合」吉星的助力，帶來寶貴的機遇和支持。財運方面起伏較大，需要巧妙地運用和管理資金，並準備足夠的應急資金以應對突發情況。

雞◆擺脫犯太歲帶來的危害，迎來六合太歲的年份，整體運勢大幅度上升。事業方面有「歲合」吉星助力，生意上會出現新的合作機會，而且隨著「紫微」、「龍德」兩大吉星的到來，意味著本年度貴人頗多，將會提供資金和人力上支持，幫助雞人拓展事業。對於想要離職跳槽，或者是下海創業的朋友來說，今年會是好機會。2024年雞人既有桃花運，又有桃花煞，正緣和爛桃花同時來臨，要注意分辨誰才是自己的良人。 狗◆受到衝太歲影響，各方面的運勢都會出現變動，如果想要獲得回報，還需要到處奔波忙碌，且收效甚微，要提前做好心理準備，不要被各種突如其來的打擊壓垮。在「大耗」凶星的影響下，還將有破財的危機，在事業遇到阻礙時，資金也會出現問題。感情方面這一年也是磨難多多，婚禮有可能取消，就連已婚夫妻也有離婚的危險。「天哭」凶星的出現，意味著家人會有生病或者意外的風險，要多多提醒家人安全和健康問題。

豬◆過去一年豬人運勢不太理想，但進入2024年後，情況將會發生大逆轉。尤其在感情方面，一直單身的朋友終於迎來了好機會，隨著「紅鸞」正桃花星的出現，異性緣將會變好，就算是大齡單身的朋友，也會遇到命中注定的真愛，有望順利脫單步入婚姻殿堂。事業方面，「祿勳」吉星的出現也會帶來各種機會，表現良好的人可以被提拔，想要跳槽的朋友也可以進入到自己心儀的行業中，待遇十分優厚。 鼠◆漸漸擺脫兔年刑太歲的不利影響，進而獲得「將星」、「金匱」兩吉星的加持，帶來一些意外收穫和財運上的好轉。不過，要注意「飛廉」、「白虎」兩凶星的威脅，以免招來官司和訴訟之禍，故依循正道，遵紀守法是至關重要。同時，也要謹慎保管個人財物，以免遭遇盜賊的突襲。對於單身的鼠人來說，雖然事業運勢不俗，但桃花運卻不夠理想，要學會獨立自主，孤芳獨秀，或者尋找到適合自己的伴侶。

牛◆破太歲之年，綜合運勢會呈現持續下跌的態勢，不要對全年，抱有太多的幻想與期待，做事情應該更加謹慎小心，最好能夠提前做好全方位的規劃，不要過於盲目衝動，否則會讓自己陷入很可怕的處境中。受到「貫索」凶星的強烈打擊，牛人可能會出現意料之外的錢財損失，平時要妥善打理好個人的錢財，千萬不可過於高調張揚炫耀。 虎◆特別注意避免血光之災和官非之事，凡事要守法合規，不要有任何的過激行為，以免招來不必要的麻煩和困擾。此外，馬路行車時也要遵守交通規則，保障自己和他人的安全。虎人還要關注家人和朋友的身體健康狀況。家宅方面也可能會有不寧，易有喪服之事，需要承擔關心和照顧好長輩的角色。運勢不佳，需要保持低調，不要過於冒險或強出頭，多與人合作溝通，尋求支持和建議，會帶來意想不到的幫助和機會。

兔◆這一年有許多事情需要處理，需要保持冷靜、理性的態度來處理各種情況。兔人需要注重自己的職業規劃和發展方向，根據自己的優勢和特長，積極尋找機會和挑戰。需要注意的是，兔人通常比較容易受到外部因素的影響和干擾，需要保持穩定的情緒和心態，避免因為一些小問題而影響整個事業和生活。

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