入場提早「嘗」月 會場限定月餅優惠一覽

一年容易又中秋，城中各大品牌經已紛紛推出特色月餅禮盒搶客，未有心水之選又想買得精明？多間參展商於美食博覽2022提供會場限定月餅優惠，把握機會提早入場「嘗」月啦！



升級版拔絲蓮蓉月 延續味覺與視覺驚喜 美心月餅在傳統蓮蓉月餅上大玩創意，推出全港首創拔絲蓮蓉月餅，金黃酥香的餅皮包裹著清甜幽香的蓮蓉，更可拉出絲絲幼滑的蛋黃絲，玩味十足，深受歡迎。今年拔絲蓮蓉月餅再度出擊，香氣、味道、口感進一步提升，升級版8個裝，包裝以彩色線條帶出拉絲效果，延續味覺與視覺驚喜。

翠林明月雙黃白蓮蓉 同度綠色中秋 食月餅都可以環保？美心今年推出特別版「翠林明月」雙黃白蓮蓉月餅禮盒，內有4個經典雙黃白蓮蓉月餅，外盒設計結合中秋和森林元素，以綠色為主調，包裝盒選用獲FSC認證之紙張製作而成，紙張源自能履行環境保育、非濫伐開墾的森林；同時亦採用大豆油墨印刷，油墨從植物中提煉，為愛惜地球資源出一分力。

Minions迷你兵團月餅

齊齊武動中秋 Bello! Minions迷你兵團今年再次駕臨美心月餅！可愛又調皮的迷你兵Bob立體禮盒內藏3個拔絲蓮蓉月餅，配搭功夫造型外盒及紙袋，與大人小朋友一起武動中秋。

精選會場限定優惠：

1. 凡惠顧每滿$600即可獲得獎賞卡1張，即抽即中獎，獎品價值高達$1,276；

2. 買任何10張月餅禮券，送精緻原味雞蛋卷1盒(36條裝)；

3. 憑滙豐信用卡簽帳專享6折優惠(須以零售價計算)，各分店同步進行，優惠期至2022年9月3日。 美心月餅

攤位號碼 1C – C02

東海堂十勝紅豆 三重奏月餅禮盒

全新十勝紅豆三重奏月餅

一次嘗盡三種甜蜜風格 東海堂今年全新推出十勝紅豆三重奏月餅，選用日本北海道十勝紅豆入饌，配搭鹹蛋黃、栗子、雜果仁打造出3種不同滋味：紅豆蛋黃月餅，軟綿紅豆配搭 鹹蛋黃，鹹甜交織；紅豆栗子月餅帶有陣陣栗子香，配搭清甜紅豆，令人難以抗拒；紅豆雜果仁月餅加入美國核桃仁、夏威夷果仁及南瓜籽，口感豐富，一試難忘。

東海堂冰兔月餅禮盒

北海道3.6牛乳冰皮 立體冰兔軟滑煙韌 玉兔是中秋節神話裏其中一個重要角色，而精緻的兔子造型月餅亦是東海堂的招牌產品。今年東海堂首次將日本北海道3.6牛乳加入冰皮，令冰皮軟滑度與煙韌度大幅提升，色彩繽紛的冰皮小兔內藏各款滋味內餡，包括綠茶芝士、藍莓、芒果和綠茶朱古力，為月下歡聚增添色彩。

東海堂 X SOU．SOU「花月賞味」禮盒

首度聯乘京都時尚品牌

SOU．SOU 花好月圓慶中秋 東海堂今年首度與日本京都時尚品牌SOU．SOU聯乘推出全新「花月賞味」禮盒，將傳統日式花紋與現代和風設計交織，禮盒內含東海堂招牌產品兔子奶黃月餅、人氣北海道3.6牛乳蛋白卷、經典香濃牛油蛋卷，以及2款從日本直送的天上紅茶茶包和綠茶甘夏茶包，帶著來自日本京都的月之信物與親朋好友在月下歡聚暢玩，過一個和風中秋。