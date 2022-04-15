「趁平靜嘅時候立，會好好多。」 葉劉淑儀：23條立法要周密、完善 倡釐清BNO英籍港人居留權

國安法於前年年中實施後，港府多次表明將推動基本法第23條立法。20年前曾推動23條的前保安局長、新民黨主席葉劉淑儀接受《am730》專訪時表示，23條立法是香港憲制責任，回歸25年來都沒有做，「咁2020年國家幫我哋做咗，填咗幾個窿」，惟仍有多項國安罪行如叛國、竊取國家機密等仍須透過23條處理。她認為，過去20年危害國安行為「花樣多咗好多」，2003年提出的方案已「好寬鬆」和過時，並不足夠，只能作為一個起點供參考。她又提出，未來應跟進藉BNO簽證取得英籍的港人，「仲應唔應該有中國國籍和香港居留權？」

國安法實施至今近兩年，現身兼行政立法兩會議員的葉劉淑儀形容，危害國家安全的騷亂，在國安法生效後立即停止，社會恢復平靜；很多搞手「一係就被逮捕，有啲就即刻逃離香港，有啲就偃旗息鼓」；港府在過去幾十年都無用過《刑事罪行條例》的煽動罪，在國安法實施後「開始用返」。她形容效果立竿見影，可見國安法震懾力之大。

國家幫我哋填咗幾個窿

作為首名推動基本法第23條立法的保安局長，葉劉淑儀重申，23條是香港的憲制責任，「但我哋25年都無做，咁2020年國家幫我哋做咗，填咗幾個窿」，包括分裂國家、顛覆中央人民政府、勾結外部勢力等；另本港的反恐條例只執行聯合國安理會的決定，無針對本土恐怖活動，國安法同樣填補此漏洞。

惟她指，香港仍要處理23條提及的罪行，如叛國、竊取國家機密等。她提到，目前《官方機密條例》部分條文早在一戰時訂定，而多次修訂都未有處理現代間諜的情況，「不同罪行，都要細化佢。」

危害國安行為「花樣多咗好多」

她又表示，自己當年推動立法時，香港氣氛仍然平靜，當時已向市民表示：「你趁平靜嘅時候立，會好好多。」她形容，當年提出的方案已「好寬鬆」，而20年來危害國安行為「花樣多咗好多」，不少國家亦更新了其國安條例，故該方案已過時和不足夠，只能作為一個起點供參考。

她續稱，經歷過2019年反修例運動，日後23條立法的條例草案一定會針對「嗰啲事件」，相信市民亦看到「可以有好嚴重嘅危害國家安全暴行走出嚟；當年係無」。被問未來的23條立法是否比當年方案更嚴厲，她即指：「唔係嚴厲，係周密、完善。」

國安法表明香港應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作，更點名學校、社會團體、媒體、網絡等範疇。葉劉淑儀認為教育最為重要，並應從小著手，「當然太細個、小學生，未必明白，但先要從國民教育、國情教育著手。只要了解國情，就自然知道自己要保護國家；較高年級，就可以向他們解釋國安法。」

她指，現時港人至少知道國家安全好重要，「過往係無乜呢個概念」；亦明白的確有危害國家安全的活動，並需要遏止，「否則大家都唔會有好日子過」。她又稱，港人應明白全世界都有國安條例，而一些所謂的民主國家，其國安條例比香港嚴厲得多。

公務員要知紅線

政府去年亦對公務員團隊新增宣誓或簽署確認書的要求，確保公務員擁護基本法，並效忠中華人民共和國香港特別行政區。她指出，高級官員，特別是參與高層管理的，應已相當了解國家安全的重要性；但18萬名公務員非人人擔當治港工作，一些純技術、專業工作人員對國家或有不同程度的認識，國家亦對他們有不同程度的要求，「但一定要知道立咗國安法，一定要知道有4條罪行，紅線喺邊度應該知道啦。」

被問到官員親屬、子女能否擁有外國居留權或國籍，葉劉淑儀認為，只須按基本法要求，並通過資格審查即可。她擔心若超越基本法要求，或令人才不敢加入公共服務行列，「當然，如果做到更高級的職位，中央政府有其他考慮則是另一回事。」

對於國安法實施以來，不少公民組織宣布解散。葉劉淑儀認為，香港仍有很多公民團體，受影響的多涉及政治活動、有顛覆意圖，部分組織「可能長時期收外國捐款，與外部勢力密切聯繫，並且長時期做煽動活動」，其他公民組織不受影響。至於會否影響公民組織與國際交流，她指組織有犯罪意圖才可能被檢控，「如果純粹無犯罪意圖嘅交流，例如講講環保，我睇唔到會有咩影響。」

指停運媒體均涉不合法行動

多個傳媒如《蘋果日報》、《立場新聞》等媒體早前相繼停運，亦引起社會對新聞自由的關注，葉劉淑儀形容有關媒體有政治立場，並從事目前國安法下可能不合法的行動，「呢兩個都唔係普通嘅媒體啦，都係有極強嘅政治立場嘅媒體，亦有利用媒體去宣揚煽動嘅意識。」

惟葉劉淑儀去年出席香港外國記者會活動時，曾以《立場新聞》等仍正常運作為例，稱香港言論自由一如既往地存在；《立場新聞》倒閉後即有不少網民重提該言論。她回應指，自己對所有媒體都一視同仁，但「若果警方掌握到一啲證據，唔係正常嘅新聞工作，涉及可能係違反國家安全嘅工作，(咁就)另一回事啦。」她指自己並非警察，沒有負責調查，「我只係同佢新聞工作方面打交道，嗰啲係正常。」