【運動人士恩物！】歐姆龍OMRON低週波鎮痛器HV–F013 隨時隨地紓緩周身痠痛

都市人大多數都會有肩頸僵硬、肌肉緊繃、腰痠背痛等問題。尤其是做完運動之後，會出現肌肉痠痛或關節痛等情況，有些人可能不喜歡貼藥布或使用按摩膏去紓緩，討厭一陣陣藥味。可以嘗試使用日本人氣品牌歐姆龍低週波鎮痛器HV–F013，能促進血液循環，讓肌肉放鬆，減輕及緩解背部、肩部、關節和肌肉疼痛，無藥性，不用擔心藥物副作用。做完運動用它來按摩就最合適不過！
HV-F013主機附有兩片長效貼片，將長效貼片貼在痠痛的部位，再依個人適合程度來作調整強度，貼心設計15分鐘療程結束自動關機。使用時安靜無聲，小小一台也不佔空間，可隨身攜帶，方便易用。長效貼片可水洗重複使用約300次，性價比高。
低週波鎮痛器主要功能是利用微弱的低週波電流，刺激肌肉收縮，促進血液循環，讓肌肉放鬆、紓緩痠痛的功能。當低週波電流經過疼痛部位時，會影響傳達疼痛感覺的功能，使疼痛的感覺不容易傳達到腦部，從而達致紓緩疼痛之效。藉由低週波電流刺激肌肉收縮與鬆弛，並產生肌肉幫補作用。
肌肉鬆弛時血液會大量流入，接著在肌肉收縮時，將含有老廢物質的血液送出。上述作用持續進行之後，可改善血液流動情況，促進血液循環。
HV–F013擁有兩種按摩模式，包括揉捏和規律敲打，能夠針對不同需求進行調整。此外，它提供五種針對特定部位的按摩選擇，能有效緩解肩膀、手臂、腰部、小腿和腳底的肌肉疼痛，每個部位都有專屬的按摩模式。使用者還可以根據個人舒適程度調整強度，共有十級強度可供選擇。這款按摩器設計輕巧且運行安靜，非常適合在家中或外出時使用。配備的可洗水長效貼片(1對)可重複使用約300次，且其頻率為108Hz，提供持久的按摩效果。
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