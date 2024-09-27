【運動人士恩物！】歐姆龍OMRON低週波鎮痛器HV–F013 隨時隨地紓緩周身痠痛

都市人大多數都會有肩頸僵硬、肌肉緊繃、腰痠背痛等問題。尤其是做完運動之後，會出現肌肉痠痛或關節痛等情況，有些人可能不喜歡貼藥布或使用按摩膏去紓緩，討厭一陣陣藥味。可以嘗試使用日本人氣品牌歐姆龍低週波鎮痛器HV–F013，能促進血液循環，讓肌肉放鬆，減輕及緩解背部、肩部、關節和肌肉疼痛，無藥性，不用擔心藥物副作用。做完運動用它來按摩就最合適不過！

HV-F013主機附有兩片長效貼片，將長效貼片貼在痠痛的部位，再依個人適合程度來作調整強度，貼心設計15分鐘療程結束自動關機。使用時安靜無聲，小小一台也不佔空間，可隨身攜帶，方便易用。長效貼片可水洗重複使用約300次，性價比高。