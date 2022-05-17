雖然疫情稍緩，但如不幸中招，有機會在康復後持續數週或數月出現無法用其他原因解釋的不適。其中「腦霧」最受關注，「腦霧」其實是一種偶發的認知問題，包括注意力不集中、思考比平時慢及健忘等。要清除「腦霧」其實唔難，位元堂西藏那曲冬蟲夏草是癒後調理的保健珍品，可以幫新冠康復者調節身體機能，提高免疫能力，助大家一夜好眠。位元堂國藥級冬蟲夏草，直送自正宗蟲草原產地西藏那曲，由專業藥材團隊採購，全人手精挑細選，同時定期進行本廠測試，確保蟲草腺苷含量達藥典標準；儲存環境嚴格監控濕度，避免藥材受濕氣等外在環境因素影響。
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日報
「長新冠」手尾長 讓家人「蟲」新體會
雖然疫情稍緩，但如不幸中招，有機會在康復後持續數週或數月出現無法用其他原因解釋的不適。其中「腦霧」最受關注，「腦霧」其實是一種偶發的認知問題，包括注意力不集中、思考比平時慢及健忘等。要清除「腦霧」其實唔難，位元堂西藏那曲冬蟲夏草是癒後調理的保健珍品，可以幫新冠康復者調節身體機能，提高免疫能力，助大家一夜好眠。位元堂國藥級冬蟲夏草，直送自正宗蟲草原產地西藏那曲，由專業藥材團隊採購，全人手精挑細選，同時定期進行本廠測試，確保蟲草腺苷含量達藥典標準；儲存環境嚴格監控濕度，避免藥材受濕氣等外在環境因素影響。