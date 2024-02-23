【BB展消費限定】 參與扭蛋活動 激送麵包超人禮品

一直深受爸媽喜愛的日本尿片品牌nepia Genki & Whito今年繼續重錘出擊，為大家帶來更多激賞優惠。今次新增了nepia紙品系列、SPLAT天然嬰兒及兒童牙膏套裝優惠，全方位照顧個人及家居護理。nepia Genki!更推出限定消費賞，只要買滿指定金額，即可獲「麵包超人扭蛋機」扭蛋機會，讓BB也能參與其中！

Genki!頂級柔軟系列震撼優惠53折贈高達100片試用裝

全新升級後的Genki!頂級柔軟系列，吸收體厚度大減30%，更薄更吸收。尿片現有優惠價$115/包、$440/原箱(每包平均$110)；學習褲優惠價$100/包、$285至$570/原箱。消費滿港幣$2,500，可贈高達100片紙尿片。

