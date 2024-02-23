【BB展消費限定】 參與扭蛋活動 激送麵包超人禮品

一直深受爸媽喜愛的日本尿片品牌nepia Genki & Whito今年繼續重錘出擊，為大家帶來更多激賞優惠。今次新增了nepia紙品系列、SPLAT天然嬰兒及兒童牙膏套裝優惠，全方位照顧個人及家居護理。nepia Genki!更推出限定消費賞，只要買滿指定金額，即可獲「麵包超人扭蛋機」扭蛋機會，讓BB也能參與其中！
Genki!頂級柔軟系列震撼優惠53折贈高達100片試用裝
全新升級後的Genki!頂級柔軟系列，吸收體厚度大減30%，更薄更吸收。尿片現有優惠價$115/包、$440/原箱(每包平均$110)；學習褲優惠價$100/包、$285至$570/原箱。消費滿港幣$2,500，可贈高達100片紙尿片。
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送高達5包原裝學習褲
以吸濕量多、防漏、柔軟度高、低敏無刺激的Whito，推出激償優惠47折，更贈送高達5包原裝Whito學習褲，務求讓寶寶感受夢寐以求的雲朵般輕柔體驗，是絕對不能錯過的入貨好時機！
麵包超人學習褲 低至54折優惠
Anpanman Genki! 附有可愛的麵包超人插圖，現時推出低至54折優惠，買滿$2,500即可獲贈價值$1,926的精美贈品，當中包括3次麵包超人扭蛋機機會、麵包超人益智玩具，以及多款麵包超人兒童用品等，希望帶給BB和爸爸媽媽無限歡樂！
展位：F06-F07
憑荷花優惠券前往展位F06-F07，登記媽媽會並讚好Facebook及Instagram專頁，可免費獲贈Genki!試用裝乙片；以$100換購Whito紙尿片NB size乙包或Genki!紙尿片NB size兩包。