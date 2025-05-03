「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」香港太美 中港城海豚池平台花园　必到8大打卡位

享誉国际的维港海景，是香港最具代表性的景点之一。坐拥180度无敌海景的中港城，更是不可错过的热门打卡点！为展现香港的「美」，中港城特别联同艺术家打造「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」主题活动，在海豚池平台花园呈献8大艺术打卡位。
编织艺术团体La Belle Epoque为平台花园海豚池中的海豚穿上彩色新衣，打造「Beautiful Here and Now」，邀请大家与海豚合照。「Beautiful Us」则以街角常见的广角镜，配以彩色笑脸，与大家一同捕捉幸福瞬间。
于长廊尽头的「Beautiful Hong Kong」以新添置的路牌，迎接大家感受香港的城市脉搏。你们还可以在以蓝天白云做背景的「Beautiful Sky」装置留影，以链接这片天空和这座繁华的城市。
插画艺术家以玻璃为画布创作出「Beautiful Harbour」，希望走近的人能透过这片玻璃，细意欣赏香港这片独一无二的海港。「Beautiful Way of Life」则以象征快乐旅程的小车，陪伴每位来访者见证春日海景。
书法家「卖字」创作的「Beautiful Mind」艺术展板，书写出2025最真挚的祝福。「Beautiful Body」以色彩斑斓的图案，于脚下打造充满祝福的秘密花园。贴纸上写满暖心话语，邀请您低头细看，倾听内心与身体的对话。由即日起，去中港城高层地下礼宾处更有机会免费获派「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us独家相框」连同精美小册子，数量有限，派完即止。
中港城「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」主题装置
日期：即日起至5月31日