「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」香港太美 中港城海豚池平台花园　必到8大打卡位

享誉国际的维港海景，是香港最具代表性的景点之一。坐拥180度无敌海景的中港城，更是不可错过的热门打卡点！为展现香港的「美」，中港城特别联同艺术家打造「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」主题活动，在海豚池平台花园呈献8大艺术打卡位。

编织艺术团体La Belle Epoque为平台花园海豚池中的海豚穿上彩色新衣，打造「Beautiful Here and Now」，邀请大家与海豚合照。「Beautiful Us」则以街角常见的广角镜，配以彩色笑脸，与大家一同捕捉幸福瞬间。

于长廊尽头的「Beautiful Hong Kong」以新添置的路牌，迎接大家感受香港的城市脉搏。你们还可以在以蓝天白云做背景的「Beautiful Sky」装置留影，以链接这片天空和这座繁华的城市。