10大商场圣诞打卡新景登场 亲子．打卡．购物一站式攻略

圣诞节将至，商场纷纷推出期间限定节日布置及活动，由Plastic Thing主题、巨型倒数圣诞村，到湿地概念户外游乐园及疗愈冬日编织风打卡位，各有特色风格的节日体验，为旅客留下港式圣诞记忆。 昂坪360欢乐呈现「昂坪冬日梦幻乐园」 昂坪360呈献「昂坪冬日梦幻乐园」！一座3米高、戴上圣诞驯鹿角的巨型缆车造型夹蛋机将降临昂坪市集，宾客只要完成简单任务，即可获得夹蛋机会，亲手夹出各式圣诞惊喜！昂坪市集各处亦设有圣诞主题「打卡」位，等待宾客们前来参与这场充满欢乐与惊喜的圣诞派对！ 为加大圣诞欢乐，昂坪360更推出限定小童港币30元缆车优惠，3至11岁小童可用比一折更优惠价格乘搭任何车厢类型的缆车！任何乘客购买两张360全年通亦可享85折优惠，在一年内无限次乘搭昂坪缆车（标准车厢）！立即约同亲朋好友乘搭缆车，创造独一无二的冬日回忆！

日期：即日起至2026年1月1日 地点：昂坪市集 AIRSIDE GATE33《人野共乐园》互动艺术展览 今个圣诞，GATE33再度与本地非牟利机构ALAN携手呈献极具意义的物种共融艺文项目，即日起至2026年3月3日呈献《人野共乐园》互动艺术展览，透过充满玩味的互动作品，化身动物视角，亲身经历牠们在都市中的挑战。从理解其独特性到反思「尊重他者性」，开启平等共存的新视野。 《人野共乐园》，汇聚来自香港、日本及意大利的艺术家建构人类与动物的平衡生活空间，凭借充满玩味的多媒体互动艺术创作，以「都市丛林」六大章节为背景，创造一个幽默的人野共乐园，邀请大家从都市动物的视角出发，开启对共存的多元反思。

AIRSIDE GATE33《人野共乐园》

日期：即日起至2026年3月3日 地点：AIRSIDE GATE33艺文馆（SHOP 312） MegaBox「Christmas Advent Delights」 九龙湾MegaBox呈献「Christmas Advent Delights」圣诞主题装置，五楼将化身被红宝石与金色光影点缀的华丽舞台，设四大互动拍照区，包括4米高「华丽倒数月历」、「巨型啤啤礼物池」，5米高「红宝石圣诞树」、「圣诞奇幻礼物火车」。一系列丰富圣诞活动及超值奖赏更将连番登场！

MegaBox「Christmas Advent Delights」

日期：即日起至2026年1月4日 地点：MegaBox L5 观塘YM²裕民坊《姜饼人奇幻圣诞村》 观塘YM²裕民坊带来极具人气的新加坡亲子游乐品牌Kiztopia，打造超过2,000呎的《姜饼人奇幻圣诞村》圣诞充气乐园，一众Kiztopia Friends于商场中庭穿上圣诞传统服饰，变成大型充气装置与大家见面，更有3.5米高的恐龙Drago及小熊Bell分别隐藏于商场其他角落，一起解锁圣诞任务！

日期：即日起至2026年1月4日 地点：YM² 裕民坊L1中庭 合和商场与欢乐天地携手呈献的「冬日飘雪嘉年华」 今个圣诞，由合和商场与欢乐天地携手呈献的「冬日飘雪嘉年华」，将由欢乐天地三位吉祥物欢乐猫「拖肥」、「小咪」、「机灵」邀请大家莅临商场3楼中庭的森林山谷，于6米高圣诞树与漫天飘雪环抱中，挑战多款链接港人欢乐记忆的经典游戏。掷彩虹、飞环、滚球、射击游戏将以圣诞特别版限定登场，为你与家人朋友创造全新欢乐回忆。 合和商场特意联同启思幼儿园合唱团，举办多场圣诞表演。另外，合和商场特意邀请QEEBOO举办一系列「圣诞创意手作体验」，透过亲手创作圣木、迷你圣诞树及圣诞肌理画，感受充满爱与祝福的圣诞氛围。

日期：即日起至2026年1月5日 时间：下午1点至晚上8点 地点：湾仔皇后大道东183号合和商场3楼中庭及G楼入口 南丰纱厂大型咖啡市集「Urban Brew Summit」 今个圣诞，南丰纱厂隆重推出「Urban Brew Summit」，邀得冠军级咖啡师Ricky Chan坐镇，更云集多国人气咖啡品牌，推出仅南丰纱厂「Urban Brew Summit」限定的超人气咖啡，包括负86度开心果味Dirty、提拉米苏摩卡咖啡等！ 南丰纱厂更带来首次亮相的南丰纱厂原创角色Mill & Jack Jack，打造「The Mills Bros慢调圣诞」，巨型装置将惊喜现身地下中庭！此外，载誉归来的「WeWeave编织生活节2025」今年更邀得陈健安、黄妍、PER SE等人气歌手演唱，以音乐燃点节日气氛！

南丰纱厂大型咖啡市集「Urban Brew Summit」

南丰纱厂Urban Brew Summit咖啡市集 日期： 2025年12月12至14日 时间： 下午12点至晚上7点 地点： 南丰纱厂六厂一楼 「The Mills Bros慢调圣诞 」 日期：即日起至2026年1月1日 时间：上午10点至晚上10点 地点：南丰纱厂六厂G/F纱厂坊 「WeWeave编织生活节 2025」 日期：2025年12月13及20日（六） 时间：下午2点至下午5点半 地点：南丰纱厂地下 置富Malls x Plastic Thing MERRY EAT~MAS為食聖誕 今个圣诞，置富Malls联同本地人气品牌Plastic Thing呈献「MERRY EAT~MAS为食圣诞」！ Plastic Thing主角们以独家胀卜卜的造型，于即日起至2026年1月4日期间莅临置富Malls旗下四大商场包括马鞍山广场、+WOO嘉湖、置富都会及置富第一城，畅游不同场景派对庆典，感受被圣诞节日美食包围的幸福感觉！

置富Malls x Plastic Thing「MERRY EAT~MAS为食圣诞」

日期：即日起至2026年1月4日 地点：马鞍山广场、+WOO嘉湖、置富都会、置富第一城 华懋集团商场携手呈献「Chill织熊圣诞派对」 由即日起至1月4日，华懋集团3大地标如心广场、好运中心、翩汇坊联同5大商场–希尔顿中心、顺福粮仓、粉岭名都商场、上水名都商场及巴黎‧伦敦‧纽约戏院购物中心携手呈献首个「Chill织熊圣诞派对」，多只Chill织北极熊公仔出没各大商场，8米高巨熊更登陆如心广场一期露天广场！

日期：即日起至2026年1月4日 地点：如心广场、好运中心、翩汇坊、顺福粮仓、粉岭名都商场、希尔顿中心、上水名都商场，以及巴黎．伦敦．纽约戏院购物中心 领展天水围T Town全港首个湿地主题户外游乐园 全港首个以天水围湿地为主题的户外游乐园「Town玩天地」，将于12月21日登陆天水围旗舰购物中心T Town。「Town玩天地」占地逾32,000平方呎的游乐园区，设有绚丽多彩充满湿地物种特色的七大区域，包括6米高树屋滑梯与5米高历险塔等共九项游乐设施。

领展天水围T Town「Town玩天地」

开幕日期：2025年12月21日 地点：天水围T Town北馆空中花园 元朗朗壹广场「弹弹跳圣诞列车」 迎接圣诞节，一列「弹弹跳圣诞列车」驶到元朗朗壹广场！由即日起，商场地下中庭换上新装，升级至逾千呎的4.5米高充气乐园，让孩子尽情跑跳及攀爬！S⁺ REWARDS会员可凭1点数于平日，或凭2点数于周末及公众假期，换领「弹弹跳圣诞列车」入场名额乙个，每节20分钟。

日期：即日起至2026年1月4日 地点：朗壹广场地下中庭