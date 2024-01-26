18區尋「龍」記！ 新春本地行大運打卡兼賺獎賞

恒隆商場 大派總值港幣420萬獎賞同賀「hello New Year」

新春假期，除了拜年，還有甚麼好節目？一於來個尋「龍」記，走勻18區打卡購物，分分鐘贏走豐富獎賞，行運一條龍！ 恒隆商場 大派總值港幣420萬獎賞同賀「hello New Year」 恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業(包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈)，攜手推出「hello New Year」新春消費獎賞活動，最高獲贈高達3,000 hello dollar獎賞，以及港幣100元Fashion Walk電子餐飲禮券。另外，Fashion Walk 及山頂廣場更會舉行新春醒獅賀歲巡遊，大派開運利是及換領手寫書法揮春，與全港市民齊齊迎接全新一年！

日期：即日起至2月29日

荷里活廣場 LINE FRIENDS 送上新年祝福與甜蜜回憶 為迎接幹勁十足的龍年，一眾LINE FRIENDS超人氣朋友包括BROWN、CONY、SALLY和CHOCO將會與大家一同慶祝龍年的來臨。即日起至2月25日，荷里活廣場呈獻「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」，打造4大行運打卡位，商場更設首個「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」，大家可將「祝福心鎖」掛到情人橋上，見證天長地久的愛情！同場亦會推出一系列限定LINE FRIENDS 賀年精品，讓新一年洋溢濃濃的喜慶氣氛，載入滿滿的佳節祝福。

日期：即日起至2月25日 MCP新都城中心 逾500個風鈴步道祈願龍年順景 適逢2月14日情人節是大年初五，想與愛侶感受新年氣氛同時浪漫一番？即日起至2月25日，恒基地產旗下將軍澳MCP CENTRAL(新都城中心2期)將化身成粉系日式和風庭園，逾500個粉系小風鈴組成的「瀛春風鈴步道」除了特別適合打卡，更可在此處許下新一年的祝願。另外，MCP CENTRAL為H．COINS會員準備以茶占卜為主題的「瀛春開運茶卦」互動小遊戲，不論是想祈求身體健康、愛情順利，抑或事業步步高陞，都可以透過互動遊戲即時預測來年運程。

日期：即日起至2月25日

沙田馬場 財來運起年初三 明星加持齊齊唱好龍年 年初三赤口不宜拜年，不少人會選擇入馬場行個大運，而去年年初三馬場就錄得超過84,000人次入場。今年大年初三「農曆新年賽馬日」，沙田馬場將會舉行11場精彩賽事，大會更準備6大賀年「發」寶帶領大家遊走馬場，發放高達1億3千8百萬元的農曆新年大賞！當日除有刺激現場賽事外，今年更特別邀請到著名歌手吳業坤、藝人胡楓、薛家燕，及一眾中年好聲音實力唱將擔任綜合匯演表演嘉賓，加上醒獅賀新歲及騎師向觀眾拜年等精彩的開幕儀式，預祝各位龍騰四海、行運一條龍！

日期：2月12日大年初三 Mikiki 癲噹賀龍年春日祭送兔迎龍 本地文創作家「貓室」的人氣插畫癲噹換上喜慶新裝，孖住「鬆弛龍」登陸Mikik！場內設有2大和風打卡位，包括「巨型癲噹祈願鳥居」以及「癲噹龍年開運屋」，祝福大家龍年福氣常滿，人人賺到盆滿缽滿。適逢新年當然要盡情購物！即日起至2月9日期間，Mikiki更舉辦「癲噹賀龍年春日祭」新春市集，參展商包括Mikiki商戶一田及光大海味，及逾30個人氣品牌，售賣應節賀年食品、禮盒、參茸海味、美酒及精選生活用品等，讓大家輕鬆選購各種年貨，而新春市集內更有「癲噹期間限定店」，推出多款獨家發售的「癲噹」精品及賀年用品。

日期：即日起至2月9日

PopWalk天晉滙 貓奴必去！喵の繽紛樂園 咁大個「罐罐」嘅？原來是PopWalk天晉滙農曆新年呈獻「『龍』采飛揚MEOW國度」，打造出獨一無二、充滿毛茸茸線球的「喵の繽紛樂園」，戶外逾10米長的「喵星高照神彩步道」及4層逾3米高、寓意盆滿缽滿的巨型「罐罐層層疊」，讓各位仿如置身於寵物的專屬國度，七彩繽紛的貓舍讓大家及主子一起迎接朝氣滿滿的新一年！The Point會員只要在場內消費滿指定金額，即可換領1套4款、由人氣插畫師Leonlolipop設計的「型『喵』接福」利是封1包。

日期：即日起至3月3日 卓爾廣場 本土品牌和風市集「粉」墨登場 春日梗係要賞櫻，唔洗飛去日本，屯門卓爾廣場就有逾8呎高的「花漾春日櫻花許願樹」，捕捉櫻花徐徐飄落的瞬間，來年必定好運連連、幸福滿載！而即日起至2月9日期間，卓爾廣場地下中庭更會舉辦嚴選多個本地小店及品牌，以和風手鞠、花藝風格打造「迎新春市集」，預備了一系列的傳統年花、年貨及窩心賀禮，自用送禮兩相宜。

日期：即日起至2月9日

屯門市廣場 逾33米飛天氣球「祥」龍打破健力士世界紀錄

屯門市廣場 逾33米飛天氣球「祥」龍 打破健力士世界紀錄 今次真的是「飛龍在天」！屯門市廣場即日起至2月17日舉辦「祥龍獻瑞喜迎新歲」賀年活動，以氣球「圓」美打造出飛龍瑞獅新春打卡位，當中特別邀請到世界冠軍級氣球師彭思泰及其團隊，以人手製作一條超過33米飛天氣球「祥」龍藝術裝置，並成功打破健力士世界紀錄，成為「最大的氣球——龍型造型」！另外，商場更特意聯乘AEON及盛薈舉辦龍年開運市集，精選超過40個人氣品牌售賣應節年貨，當中更壓軸有過百件港幣$1筍貨開賣，大家千萬別錯過。

日期：即日起至2月17日

T Town、天瑞商場&天澤商場 chiikawa「春の開運祭」體驗傳統日式新年 日本超人氣可愛卡通角色chiikawa換上新春形象親臨天水圍！即日起至2月25日領展旗下T Town、天瑞商場及天澤商場為大家呈獻chiikawa「春の開運祭」，破天荒融合日式賀年與港式傳統新年習俗。chiikawa及夥伴們將會驚喜穿梭3個商場的不同喜慶場景跟大家見面，包括3米高巨型鏡餅幻視打卡裝置、七福神造型裝置及長壽麵造型。另外，chiikawa將會在1月27及28日舉行粉絲見面會，Link Up會員憑指定消費即可跟萌爆chiikawa首次於香港打卡會面。

日期：即日起至2月25日 黃大仙中心&彩園廣場 奶龍新春快閃「辰龍賀歲」 超人氣奶龍換上賀年服飾與大家「辰龍賀歲」！領展黃大仙中心及彩園廣場即日起至3月24日，將會有可愛奶龍會穿梭現身多個場景，其中黃大仙中心將有結合由本地傳統紮作的「舞龍迎春」裝置，搞鬼奶龍為大家舞龍助興；而彩園廣場亦有3米高的充氣奶龍。而2月13及17日(年初四及年初八)，彩園廣場將會舉辦「奶龍新春見面會」，Link Up會員消費滿指定金額即可參與。

日期：即日起至3月24日

東薈城名店倉 90後本地環保紙藝創作家「蝶舞．花見」之旅 東薈城名店倉即日起至2月22日期間，與90後本地環保紙藝創作家洪紫恩(Jennifer Hung)，攜手推出糅合中西美學及環保元素的新春主題活動「蝶舞．花見」。以象徵美好希望的「蝴蝶」及多種寓意吉祥的「年花」為設計靈感，為東薈城名店倉構思幸福詩意的的大型新年永續花藝裝置——「栩栩花蝶園圃」。由花中之王「牡丹」為新春揭開序幕，搭配各種迎春年花，營造繁花蝶舞的氛圍，寓意來年繁花似錦、錦上添花！

日期：即日起至2月22日 上水廣場 4米高巨型「肥喵祈福神社」招財貓坐鎮 家喻戶嘵的守護神，象徵著滿滿財運及福氣的「招財貓」現身於上水廣場！即日起至3月3日期間，打造出4大新春招財貓賀年裝置打卡熱點，包括4米高巨型「肥喵祈福神社」，舉著圓潤的肥手掌，微笑著招手迎接大家；3米長粉紅色「幸福の橋」跟象徵愛情的招財貓打招呼，沾上戀愛好運；「招福の許願石」與2.5米高的招財大貓來個打卡合照，新一年定必福運、財運齊齊來，帶來財源滾滾的運氣，事事順利；3米高戶外粉紅「招財喵桃花許願樹」入夜後桃花樹更會散發出迷人燈效，必定成為打卡熱點！

日期：即日起至3月3日

港鐵商場 賀年即抽即中獎！大派總值約港幣500萬禮物 港鐵商場準備了連串精彩活動與大家迎接好運新一年！今個龍年，港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方攜手推出「龍騰獅躍迎新春」及「繁花似錦慶豐年」活動。而即日起至2月29日期間，港鐵商場將會大派新年禮物，特意推出「賀年即抽即中獎」，派出總值約港幣500萬電子優惠劵。MTR Mobile登記用戶只要消費滿港幣$500即可獲「即抽必中獎」機會乙次，獎品接近7萬份，於新春假期盡享購物樂趣！

日期：即日起至2月25日 太古城中心 「LIVE HAPPY BANK」吸收幸福快樂黃金氣場 新春伊始，當然要祈求好運！開啟太古城中心「LIVE HAPPY BANK」傳說中快樂泉源的銀行大門，年度最強幸福快樂氣場即撲面而來！「LIVE HAPPY BANK」的巨型保險庫，部分保險箱內更有相機，大家記得找出保險箱，與親朋好友留下快樂記憶。保險庫外更有場內多個商戶的產品展示出來，只要掃描產品旁的QR code即可查看不同商戶的驚喜獨家優惠，包括商戶現金券、優惠產品及免費贈品，新一年一同招財又進寶！

日期：即日起至2月25日

新城市廣場 x HomeSquare 聯乘本地繩結藝術家打造「織」福園林 繩結作為民間文化藝術，將繩編織成不同形狀的結子，則代表著不同的意義，更成為了愛與祝福的象徵。即日起至2月25日，沙田新城市廣場與HomeSquare聯乘本地繩結藝術家Zoe Siu，將此民間藝術轉化成春日裝置，呈獻「『織』福園林」及「結緣繡球花海」，以質感柔軟的巨型海綿織棉布，結合匠心繩結手工藝，精心編織出繁花似錦、鯉躍龍門的6大賀年打卡位。配合商場特別打造的花飄仙境，輕盈的花瓣會定時隨風飄舞，如同祝福紛飛，為大家帶來一份視覺的溫暖與心靈的觸動。 此外，HomeSquare「花結．品味」年宵市集亦將於即日起至2月9日期間載譽歸來，雲集超過20個本地品牌，發售各式各樣的花藝及手作；而新城市廣場的LOG-ON新春市集則於即日起至2月14日期間開放，出售過百款賀年掛飾、家居擺設及玩樂遊戲，一起辦個好年！

日期：即日起至2月25日 YOHO MALL 大佬好嘢@機動娛樂 鄭中基親自領「龍」拜年 WEE～香港土炮爆笑頻道機動電視台RTV全員WEE～到嚟YOHO MALL！「大佬」鄭中基親自出馬帶領機動電視台RTV全員，即日起至2月13日將YOHO MALL變成「猛龍個MALL」，近4.5米高「有種好運老虎機」等共5大猛料打卡位、「My Only Store」大佬好嘢期間限定店、「WEE ～扭卡機」及「裸視3D藝術小劇場」，實行燃起大家笑點，一起猛龍過年。

另外，同期設有暴龍龍躍開運年宵，逾40間 Instagram本地熱搜手作、寵物、花藝及食品品牌，帶來多件聯乘大佬好嘢精品及「龍」年主題及萌寵專屬的賀年套裝等。

日期：即日起至2月13日 荃灣廣場 幸福熊貓新春園 8大至「熊」打卡位 今個龍年要「熊」福滿滿？即日起至2月18日，3米高巨大粉色系熊貓帶同一眾可愛討喜的幸福熊貓駕到荃灣廣場，將L5空中樂園打造成「幸福熊貓新春園」，誓要將珠光「寶」氣分享給大家！園區內設有8大打卡位，當中包括20米長「幸福熊貓開運牆」、手抱大桔讓大家盡情沾沾福氣的「大吉大利大熊貓」、寓意好運滾滾來的「碌出好運熊貓陣」等場景。

另外，今年更特設情人節專區，與情人來到「甜蜜浪漫花圃」，即場打卡、讚好荃灣廣場的社交平台，上載相片及加入#TsuenWanPlaza #荃灣好去處hashtags，即可大玩限定AR拍照互動體驗，贏取超過港幣$200商戶優惠券及「開運便利貼」，沾沾幸福熊貓的福氣，保佑來年甜甜蜜蜜！

日期：即日起至2月18日