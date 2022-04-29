2大消費禮遇 帶媽媽shopping要夠精明

難得假期，帶媽媽去shopping絕對是最佳的母親節活動！不過，媽媽平日習慣精打細算，想她買得盡興，記得出發前bookmark以下至抵消費情報。

恒地H．COINS

消費券購物二重賞

7大商場同步加碼回贈 仲未用完消費券？即日起至6月10日，恒基地產旗下H．COINS綜合會員計劃推出「消費券購物二重賞」，涵蓋7大參與商場：新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊。第一賞：H．COINS會員只需要以4大電子消費平台，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK，於7大參與商場的商戶單一消費每滿$200，透過H．COINS手機App自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚，集齊2枚電子印花，即有機會獲得$30恒基地產旗下商場購物電子禮券一張。第二賞：H．COINS會員於推廣期內以4大電子消費平台累積消費滿$5,000，即有機會額外獲贈$400恒基地產旗下商場電子禮券，包括$200購物電子禮券及$200餐飲電子禮券，實行讓大家越買越賞，盡情「掃貨」！ 推廣日期：即日起至6月10日或換完即止