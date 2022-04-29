2大消費禮遇 帶媽媽shopping要夠精明

難得假期，帶媽媽去shopping絕對是最佳的母親節活動！不過，媽媽平日習慣精打細算，想她買得盡興，記得出發前bookmark以下至抵消費情報。
恒地H．COINS
消費券購物二重賞
7大商場同步加碼回贈
仲未用完消費券？即日起至6月10日，恒基地產旗下H．COINS綜合會員計劃推出「消費券購物二重賞」，涵蓋7大參與商場：新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊。第一賞：H．COINS會員只需要以4大電子消費平台，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK，於7大參與商場的商戶單一消費每滿$200，透過H．COINS手機App自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚，集齊2枚電子印花，即有機會獲得$30恒基地產旗下商場購物電子禮券一張。第二賞：H．COINS會員於推廣期內以4大電子消費平台累積消費滿$5,000，即有機會額外獲贈$400恒基地產旗下商場電子禮券，包括$200購物電子禮券及$200餐飲電子禮券，實行讓大家越買越賞，盡情「掃貨」！
推廣日期：即日起至6月10日或換完即止
千色Citistore
32周年慶幸運大激賞
一年一度千色Citistore周年慶返嚟啦！是次周年慶重點推介幸運大激賞抽獎，由即日起至5月9日期間，於千色Citistore、C生活或千色Citistore eShop購物滿$320，即可於網上登記參加32周年幸運大激賞抽獎活動。頭獎為OSIM uDiva 3梳化小天后(價值$19,999)，另有多款獎品包括Toshiba蒸氣焗爐、CU APP會員計劃積分、千色Citistore購物禮券等，購物之餘更有機會贏得豐富獎品。此外，即日起至5月9日，周年慶同步加推母親節「Thank You Mom」優惠，特別挑選多款心意禮品，當中包括護膚彩妝、時款手袋、春夏服飾、健康產品等，讓子女盡顯對媽媽的關愛。