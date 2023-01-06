2023兔年奇門遁甲開運錦囊 邊個生肖吉星高照？

今年1月22日就是大年初一。虎辭勝歲，玉兔迎春，踏入兔年，邊個生肖吉星高照？邊個生肖「錢」「兔」似錦？玄學天后雲文子就為大家送上奇門遁甲2023兔年生肖運程預測，祈望新一年人人鴻「兔」大展，旺足全年！
玄學天后
雲文子MasterCloud
奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問，出版「奇門遁甲」10多本著作。
兔運勢
「值太歲」之年運勢「荊棘滿途」，工作上的付出與回報不成正比，因小人從中作梗，人緣運將迅速下降，情緒極容易波動，輕則惹來口舌是非，重則釀成官非麻煩。正財、偏財也較難有理想收益。提防手腳有意外發生，或有血光之災。
增運顏色：綠色、黑色
增運飾物：心形圖案或飾物
化解值太歲：狗、豬、羊飾物
龍運勢
「害太歲」運勢穩步向前，貴人緣一般，不論工作或投資，也不會出現驚喜。幸得「值符」引領，凡事可逢凶化吉。適逢文昌之年，學習能力強，宜將時間投資在吸取知識及專業技能上。桃花散亂不聚，脫單機會只屬一般。注意肝臟、腰背部較弱。
增運顏色：紅色、綠色
增運飾物：波浪形圖案或飾物
化解害太歲：猴飾物
蛇運勢
整體運勢「有危自有機」，入秋後經過悉心部署的計劃，將漸有眉目，成果指日可待。愛情運恐怕是霧水情緣。財運吉凶參半，正財可望穩中求進，但偏財運表現卻大不如前。兔年突發性開支多，尤其在醫療開支上。
增運顏色：綠色、白色
增運飾物：
橢圓形圖案或飾物
馬運勢
「破太歲」運勢「乘風破浪」，是非愈多，人氣卻愈旺，人際網絡因而更四通八達和穩固，一些部署已久的計劃，可望在兔年馬到功成。假桃花較旺，長期處於曖昧狀態。財運吉中帶凶，正財與偏財雙贏。整體健康狀況良好，惟注意腸胃容易不適。
增運顏色：啡黃色、白色
增運飾物：方形圖案或飾物
化解破太歲：羊、虎、狗飾物
羊運勢
事業運節節上升，加上女性貴人相助工作更加得心應手。愛情稱心如意，人緣運佳，不愁沒有結識對象的機會。財運漸趨順遂，並有機會與財力厚的人合夥投資入市，或者創業。今年肺部較弱，呼吸系統容易出現問題，皮膚也易有毛病。
增運顏色：啡黃色、白色
增運飾物：
三角形圖案或飾物
猴運勢
整體運程先弱後強，事業運生機回歸，惟上半年進展緩慢，下半年運勢開始逆轉時，自可突破，並會帶來意料之外的收穫。愛情運順利，單身人士容易引人注目，一見鍾情的可能性高，易產生「姊弟戀」情愫。財運虛浮不實，非經常性開支增加。
增運顏色：白色、紅色
增運飾物：
鎖鏈形圖案或飾物
雞運勢
宜有兩手準備迎接難以想像的衝擊。財運反覆無常，更引致理財失誤。在思緒混沌之年，不宜作出重大改變，包括移民或到海外發展、創業、轉工、結婚、置業、甚至搬遷。因時運不濟，精神壓力大增，經常有失眠問題，小心引致情緒病。
增運顏色：啡黃色、紅色
增運飾物：花形圖案或飾物
化解沖太歲：蛇、牛飾物
狗運勢
事業運吉凶參半，兔年要特別注重一言一行，以免「禍從口出」，令運勢一再減弱。桃花運節節高升，會出現不少異性緣。財運偏弱，投資意欲低迷。今年腰腎偏弱，容易腰脊痠痛、記性差，腎虛並會對抵抗力造成影響，引致經常感冒。
增運顏色：黑色、啡黃色
增運飾物：
直條圖案或飾物
豬運勢
天時、地利、人和俱備。事業將青雲直上，人緣運佳，有意創業的肖豬老闆們，兔年會得到不少「財」智兼備的貴人相助。桃花能量盈滿，很有可能閃婚。財運氣勢如虹，正財偏財皆有收穫。惟生殖系統偏弱，應做體檢防患未然。
增運顏色：啡黃色、紅色
增運飾物：
格仔、網形圖案或飾物
鼠運勢
不論工作或愛情也波折重重，切勿誤信小人貪圖一時利益。事業運低迷之年，不宜作出任何重大改變。愛情運有停滯不前之象，有可能錯失好姻緣。「刑太歲」，刑指「刑傷」，意味容易有血光之災，要特別小心遇上交通意外。
增運顏色：黑色、綠色
增運飾物：星形圖案或飾物
化解刑太歲：牛、猴飾物
牛運勢
人緣運勢雖旺，但貴人助力僅屬一般，謹記事必躬親。愛情運喜中帶憂，人緣運佳，促使異性緣亦有增無減，惟發展出三角或多角戀的可能性亦提升。要留意收緊開支，不要在網上過度消費。健康方面，注意眼睛、頭部偏弱。
增運顏色：紅色、黑色
增運飾物：
圓珠、圓形圖案或飾物
虎運勢
兔年將成為「人氣王」，一舉一動都充滿說服力和權威性，加上有權勢的貴人在旁相助，多參與社交活動，加強人脈，將可實現更遠更大的願景。人緣必可帶動財源，偏財逐步增旺。桃花運同樣銳不可當，魅力指數大增，身邊不乏異性。
增運顏色：綠色、白色
增運飾物：
菱形圖案或飾物
*生肖圖片為justgold鎮金店「喜迎福生肖系列」吊墜
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