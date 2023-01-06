2023賀年糕點及拜年禮盒精選 優惠低至7折

新年必食賀年糕點，而到親朋好友家拜年更加不能「兩手空空」！城中各大糕餅店、酒樓及中菜食府等現已推出新春限定糕點及拜年禮盒，預早訂購更可享早鳥優惠，不想「遲買貴幾嚿」，看準目標就要立即入手啦！

美心瑤柱蘿蔔糕

足半底蘿蔔肉 品嘗足料的幸福

蘿蔔糕可謂家家戶戶必吃的賀年糕點。美心瑤柱蘿蔔糕，每個約重800克，份量十足，啖啖瑤柱蘿蔔絲，足半底蘿蔔肉，嚴選清甜白蘿蔔，切成條條8mm蘿蔔條，加入北海道瑤柱、臘味及蝦米，帶出白蘿蔔的鮮甜美味之餘，入口更有啖啖鮮味，豐足盛意，細嘗新年最好味道。

