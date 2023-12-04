2023香港客戶中心協會大獎 優質客服 不斷提升 追求突破 屢創佳績

隨著社會逐漸走出疫情陰霾，人與人恢復正常社交活動，企業與客戶的互動亦已「復常」，為鼓勵各行各業提升客戶服務的質素和水平，持續追求突破創新標準，香港客戶中心協會自2000年起推出「香港客戶中心協會大獎」，以嘉許在客戶服務上表現卓越的企業及從業員。今年大獎已踏入第24屆，以Brilliant@Basics (彪.基)為主題，吸引超過250個單位參加。

今年的2023香港客戶中心協會大獎已圓滿結束，並於11月3日假香港迪士尼「皇室宴會廳」灰姑娘廳舉行2023香港客戶中心協會頒獎典禮暨晚宴，當晚共有超過730位會員及嘉賓參與，共同見證各大獎項得主的誕生，場面盛大熱鬧。香港客戶中心協會大獎是服務業界其中一個最具代表性的獎項，具有高度權威和認受性。在過去23年已建立起超卓的信譽及名聲，而賽事的標準亦成為不少企業於評核時的準則。

良好基礎改善質素 提升客戶服務體驗

今年賽事以Brilliant@Basics (彪.基)為主題，旨在提升企業的客戶服務建立

以客為尊文化；

可輕鬆展開業務/工作；

穩健的系統和流程；

數據導向決策思維；

良好工作環境；

確保每位員工於工作中可安全無憂；

具跨界別工作的能力；

打造成長及可持續發展的工作場所

憑著這些基礎，助企業不斷提升客戶服務的質素，再配合最新的大數據及AI人工智能技術，有助從業員更快捷和準確地為客戶解決複雜的問題，帶來更佳的客戶服務體驗，企業逐步從小做起，不斷積累經驗以達致成功。