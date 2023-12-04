2023香港客戶中心協會大獎 優質客服 不斷提升 追求突破 屢創佳績

隨著社會逐漸走出疫情陰霾，人與人恢復正常社交活動，企業與客戶的互動亦已「復常」，為鼓勵各行各業提升客戶服務的質素和水平，持續追求突破創新標準，香港客戶中心協會自2000年起推出「香港客戶中心協會大獎」，以嘉許在客戶服務上表現卓越的企業及從業員。今年大獎已踏入第24屆，以Brilliant@Basics (彪.基)為主題，吸引超過250個單位參加。
今年的2023香港客戶中心協會大獎已圓滿結束，並於11月3日假香港迪士尼「皇室宴會廳」灰姑娘廳舉行2023香港客戶中心協會頒獎典禮暨晚宴，當晚共有超過730位會員及嘉賓參與，共同見證各大獎項得主的誕生，場面盛大熱鬧。香港客戶中心協會大獎是服務業界其中一個最具代表性的獎項，具有高度權威和認受性。在過去23年已建立起超卓的信譽及名聲，而賽事的標準亦成為不少企業於評核時的準則。
良好基礎改善質素 提升客戶服務體驗
今年賽事以Brilliant@Basics (彪.基)為主題，旨在提升企業的客戶服務建立
以客為尊文化；
可輕鬆展開業務/工作；
穩健的系統和流程；
數據導向決策思維；
良好工作環境；
確保每位員工於工作中可安全無憂；
具跨界別工作的能力；
打造成長及可持續發展的工作場所
憑著這些基礎，助企業不斷提升客戶服務的質素，再配合最新的大數據及AI人工智能技術，有助從業員更快捷和準確地為客戶解決複雜的問題，帶來更佳的客戶服務體驗，企業逐步從小做起，不斷積累經驗以達致成功。
鼓勵企業及個人參賽 角逐不同類別獎項
賽事分行業大獎及個人獎項，並分設多獎項類別。參賽的企業及個人必須接受全面之評審，包括書面提交參賽獎項相關資料，行業大獎參賽企業並需通過客戶服務中心的實地考察評核及神秘客户評測。 而参賽的個人需通過面試/小組討論評核等，評審團會綜合各方面的成績，以選出各獎項得主，包括：年度大獎；神秘客戶評審大獎；最佳呼入客戶中心；最佳外呼客戶中心；最佳離岸客戶中心；最佳客戶中心外包商；最佳實體客戶服務中心；最佳混合式客戶服務旅程；最佳全渠道實施客戶中心；最佳培訓及人才發展客戶中心；最佳顧客心聲管理客戶中心；最佳企業社會責任客戶中心；最佳科技應用客戶中心；最佳質量管理客戶中心；最佳數碼轉型客戶中心；最佳員工參與客戶中心；最佳外包客戶中心項目等。
還有多個類別的個人獎項，包括：最佳客戶中心經理(呼入/外呼/實體)；最佳客戶中心小組組長(呼入/外呼/實體)；最佳客戶中心客服專員(呼入/外呼/實體/數碼服務/英語)；最佳客戶中心培訓專員；最佳客戶中心品質管理專員；最佳客戶中心招聘專員；最佳客戶中心技術支援專員；最佳客戶中心人員編制管理專員；最佳數碼轉型倡導專員；最佳客戶體驗倡導專員；客戶中心明日之星等。
與自己比賽 追求突破創佳績
當中以「神祕客戶評審大獎」為最受歡迎的獎項，每年都吸引最多公司參賽，而參賽公司其實是與自己比賽，追求突破極限。「神祕客戶評審大獎」的評審過程長達六個月，在期間神秘客戶每月都會透過致電、線上聊天或現場評審，然後再計算總分，以總成績決定各參賽企業可獲得的獎項。
部分獎項：
年度大獎
- 滙豐
神秘客戶評審大獎 至尊大獎
- HKT Limited - Now TV 電話營銷熱線
神秘客戶評審大獎 至尊大獎（實體客户中心)
- 香港電燈有限公司
神秘客戶評審大獎 最佳IVRS
- 安信信貸有限公司 私人貸款客戶服務熱線
神秘客戶評審大獎 飛躍進步獎
- 中華電力有限公司 可再生能源上網電價 客戶服務熱線
關於香港客戶中心協會：
香港客戶中心協會成立於1999年9月，是非牟利機構，旨在協助提升港澳及大中華區客戶中心行業及在線客戶服務的質量及水平。通過與會員，政府及亞太地區其他協會緊密溝通，共同制訂政策、發掘機會、實踐計劃及作出有效管理，共創佳績。
香港客戶中心協會：https://hkcca.com/