2023-24香港工商業獎：顧客服務獎、顧客服務優異證書 - 得獎公司

爽物業管理(香港)有限公司 - 無限極廣場

Happier Together 無限極廣場是位於中上環區的甲級商業綜合大樓，包括辦公室、零售和餐飲空間。無限極廣場重視租戶的快樂和健康，以及與社區的聯繫，於6樓全層特設租戶專屬空間 - Happy Moment @Infinitus Plaza，定期舉辦不同活動，旨在促進工作與樂活的平衡及增進溝通。物業管理團隊化身為Happiness Ambassadors，致力為租戶及顧客提供個人化的一站式服務。此外，團隊與租戶共同建立核心小組，適時對大廈的活動和設施提供意見，以提供貼合租戶需要的個人化體驗。

啟勝管理服務有限公司 - 創紀之城一、二、三及六期服務處

創紀優質服務計劃 創紀之城一、二、三及六期是位於東九龍觀塘的甲級寫字樓物業，由啟勝旗下的服務團隊管理。 服務處具體制定全面優質服務策略並落實執行，致力與租戶建立深厚關係、以創新思維及應用科技優化設施管理服務、透過員工訓練建立優質團隊，為顧客創造個人化的貼心服務體驗。服務處更為大廈各租戶安排專屬之客戶服務專員，由租戶入伙開始，主動關懷租戶，解決租戶在大廈工作的需要。

卓健醫療服務有限公司 - 客戶服務

客戶健康為先 卓健醫療設有效完善的培訓制度及學習階梯，確保團隊的服務質素。公司提供一站式服務專線，並通過數碼工具，如輔助診斷工具，協助客戶隨時了解自己的健康狀況，團隊並提供建議和相關支援。此外，員工亦會主動跟進健康指標異常或患有慢性疾病的特定客戶，透過電話及時告知醫護意見、資訊，和安排預約醫生，讓顧客在整個醫療旅程得到貼心的客戶服務。

信和物業管理有限公司 - 奧海城

多元化家庭購物商場 奧海城位處西九龍核心黃金圈，總面積達80萬平方呎，共逾250間店舖及70間食肆。作為一個多元化家庭購物商場，奧海城不僅為顧客提供愉快的購物體驗，還定期推出各類家庭活動。OC STEM Lab創意工作室為兒童和青少年提供多種STEM活動和課程。奧海城透過多個渠道收集顧客的意見，以便深入瞭解顧客的需要，並不斷提升服務質素，致力實踐「顧客至上」的宗旨，精益求精，時刻超越顧客的期望。

香港移動通訊有限公司 - 企業客戶服務

We Are The Standard 香港移動通訊有限公司 - 企業顧客服務提供整體ICT 企業方案，包括5G+ 科技行業方案及5G 語音/ 數據、漫遊、一卡兩號、天通衛星、AI 流動裝置等商業移動方案，助企業優化通訊與營運。團隊透過自動化工具及最新技術去簡化流程，以縮短回應時間及提供個人化的客戶支援服務。團隊亦持續監測客戶滿意度、回應時間、問題解決效率等指標，以評估服務品質並及時作出改進，務求實現卓越服務和客戶體驗。

香港生產力促進局 - 政府資助計劃管理中心

卓越客戶服務之道 香港生產力促進局其下的政府資助計劃管理中心，為10個政府資助計劃的執行機構，服務香港中小企業，鼓勵不同行業善用政府資助進行升級轉型。政府資助計劃管理中心目前已推出多項數碼化措施，全面優化申請者的用戶體驗，包括一站式政府資助資訊網上平台「資助易Biz Expands Easy (BEE)」及優化申請資助流程的「資助通BEE ePass」，現時平台提供30個資助資訊，讓更多企業利用資助拓展業務。

金星珠寶有限公司

善用科技革新服務流程 持續提升顧客服務質素 金星珠寶店舖位於中環香港文華東方酒店，主要經營珠寶零售以及高級珠寶訂製服務。自1923年創立至今，其良好的聲譽贏得了不少國際名人和皇室客戶世代相傳的擁戴。面對當前營運挑戰，金星珠寶主動創新，圍繞核心客戶群重整服務流程，利用創新科技精簡服務流程，藉加強數據分析以快速回應市場需求，全渠道營運增強客戶與員工的互動體驗，客戶的跟進服務效率有顯著的提升，持續提升顧客服務的質素。

日本命力健康食品有限公司

以客為尊 超越「您」想 日本命力服務香港27年，以「超越您想」為服務宗旨，在旗艦店、概念店或指定分銷商的店舖內安排營養師駐場，提供即場營養及產品諮詢及體檢服務，近年更增設註冊營養師一對一飲食指導及餐單設計服務及自動化全天候即時通訊系統，為顧客提供專業及即時協助，優化顧客購物體驗。日本命力亦積極加強O+O購物模式，透過數碼轉型升級及全面電子化零售系統，提供更多元化及貼心服務。

昂坪360有限公司

閃亮服務計劃 昂坪360為香港重要的旅遊景點，是一個位於大嶼山並結合大自然景觀和文化探索的旅遊新體驗。昂坪360深入檢視顧客需要，並重整服務流程，採用先進科技和自動化系統來提高效率；同時透過優化景點和設施，舉辦多元化和創新的活動，去全面提升顧客的體驗。昂坪360亦致力培訓育員工卓越服務文化和專業精神，推動員工為每一位顧客創造真正難忘的旅程。

眼鏡88有限公司

眼鏡88專業達人全方位守護您 眼鏡88將眼鏡零售與專業健康管理服務相結合，多年來不斷提升服務質素及擴大業務範圍。除了為人熟悉的專業眼鏡零售業務，亦開展了視覺及聽覺護理業務，提供適合男女老少的檢查服務，如全面眼睛檢查、學童近視控制、漸進鏡體驗、聽力檢查及助聽器驗配服務等。近年更拓展至眼科醫療業務，提供一站式眼科診斷及治療服務，更全面地照顧客人的需要，達致「看得真， 聽得清」的理念。

百佳超級市場

顧客至上 推動O+O零售購物體驗 全力做到「百種方便、 佳品超值」 百佳超級市場是本港最具規模線下及線上(O+O)的超級市場連鎖店，在香港及澳門設有約250家分店，配合由5,800名員工組成的強大顧客服務團隊，結合全面及專業的員工培訓，加上全新的「三心兩意」顧客服務文化，有助公司提供最完善的線下及線上零售購物體驗，務求做到「百種方便、 佳品超值」。

新鴻基地產代理有限公司 -上水廣場

有禮由心 走在最chill線 上水廣場致力創造多元化購物體驗給不同客戶群，包括整合商場及區內資訊和優惠禮品，向訪港旅客發放；同時鼓勵客服人員學習不同語言例如客家話或日語以方便與顧客溝通。商場提供超過60項貼心的顧客服務，並在客戶服務中心設置了「關愛櫃位」，並提供多樣化的寵物友善設施和服務，成為北區首個寵物友善商場，讓顧客享受到最優質的服務。