2023-24香港工商業獎：顧客服務

香港工商業獎於1989年設立，是獲香港特區政府支持的獎勵計劃。「顧客服務」於1997年設立，成為「香港工商業獎」五個組別獎項之一。協會非常榮幸自「顧客服務」組別成立以來，便成為此獎項的主辦機構。多年來，「顧客服務」組別一直深獲各服務行業的公司參加角逐，包括零售、餐飲、銀行及金融、婚宴服務、物業管理、倉存服務、電訊服務及不同服務供應商。

香港零售管理協會主席恭賀各得獎公司 香港零售管理協會主席謝邱安儀女士表示，香港近年的營商環境在疫情後出現了翻天覆地的變化，尤其是顧客的消費模式及對服務的要求，都出現了重大轉變。縱使面對重重挑戰，她喜見不少參賽企業都勇於變革轉型，突破固有框框，採用更靈活的服務模式；同時細心思考顧客的需要，為他們多做一步。參賽企業努力創新求變的精神，以及種種新點子都非常值得業界借鑑。

謝邱安儀女士認為，優質服務一直是維持香港競爭力的關鍵元素，亦是香港長久建立的核心價值。面對激烈的競爭環境，這優勢變得更形重要。她期望各行各業繼續加倍努力，發揮創意，為顧客提供卓越及獨特的服務體驗，共同把本港服務業的質素提升至更高水平，鞏固行業的競爭優勢，合力擦亮香港這一品牌，必定對香港經濟的長遠發展帶來莫大裨益。