2024糕點．禮盒．海味． 酒品精選推介 送禮自用大方得體

新春拜年點可以兩手空空？不過要挑選到一份不失體面又有心思的好禮絕對是一門學問！以下糕點．禮盒．海味．酒品精選推介，無論送禮自用都大方得體。 賀年禮品 首選南北行 新春佳節，無論送禮或宴客，南北行都提供多種海味禮盒及食材可供選擇，大方實用，送得體面，收得滿意！今年還有新產品推介，「越南凍乾禿參」方便省時，毋須浸發及去腸，可以炆、炒、燉湯，做盆菜都合適，隨時加餸團年，營養豐富又好味。「越南凍乾禿參」設有包裝及禮盒裝，節日送禮或用作宴客菜式絕對是不錯的選擇！歡迎到南北行門市選購。

查詢：2742 9811 南北行網站

FPHKWine 各式美酒配佳餚 新春喜慶，美酒配佳餚又點可以缺少？麥皇蘇格蘭威士忌有2款不同年份可供選擇，餘味悠長而辛辣，帶有淡淡的奶油糖味，入口先嘗到雲呢拿焦糖的芳香，口感有如拖肥般柔和，慢慢滲出淡淡的煙燻味。另一款單一麥芽格蘭度蘇格蘭威士忌12年，味道細緻，口感更加悠長，佳節送禮自用皆宜。 100%香港製造 蜜檸威檸檬蘇打威士忌 「蜜檸威檸檬蘇打威士忌」與香港本地酒廠合作，100%香港製造，特別選用FPWines獨家代理的麥皇McIVOR蘇格蘭威士忌調製，配合蘇打水，清新檸檬及蜜糖，調配出令人一試難忘的清新感。帶有麥芽及濃郁的烤杏仁，太妃糖及葡萄乾香氣，加入檸檬和蘇打水，平衡了威士忌的豐醇香氣，又有低酒精濃度的爽口感。蜜糖作為隱藏味道，為Highball帶來微微的蜜糖香甜味，但不會過分甜，而且低卡路里，特別深受女士各年齡層喜愛。 兩款產品在各大零售商有售及可於FPHKwine網站選購。

查詢：3529 2868 FPHKWine網站

LINE FRIENDS x 美心 貓咪造型KITTEN BROWN來襲 LINE FRIENDS今年再度與美心聯乘推出4款全新賀年產品，其中「一口杏仁酥」及「一口甜心酥」烘焙禮盒以六角禮罐為設計，前者罐上隱藏了BROWN、SALLY和CONY的彩蛋，後者禮盒布滿了化身貓咪的KITTEN BROWN，加上不同的貓咪玩具，享用後還可作為儲物箱，實用性與顏值兼備。另外，兩款新年必備的賀年糕點「紅豆栗子年糕」及「椰香年糕」同樣有KITTEN BROWN的蹤影，不僅適合自己享用，用作拜年禮物必定甜在心頭！

東海堂 x SPY×FAMILY間諜家家酒 Let’s go! 尋找美味茶點行動！ SPY×FAMILY粉絲必買！東海堂首次推出SPYxFAMILY推出全新賀年禮盒，禮盒以能讀懂別人心思的安妮亞及擁有「預知能力」的大型犬彭德為設計藍本，而「花生」和「徽章」等圖案也悄悄地印在盒面，仿皮手挽和簡約的棕色系呈現精緻質感。禮盒內有兩款烘焙小食，享用過後禮盒還能當手提行李箱放置小物，值得收藏！還有期間限定的雙面設計環保袋可供換購，上面印上安妮亞和彭德的頭像，一起出發完成任務吧！ 嚴選日式食材 昆布櫻花蝦蘿蔔糕+十勝紅豆小丸子栗子年糕 蘿蔔糕是新年必不可少的年糕之一，不過除了傳統口味外，東海堂アローム加入了日式料理常見的食材——昆布和櫻花蝦，炮製出「昆布櫻花蝦蘿蔔糕」。糕內亦加入瑤柱，簡單調味引出蘿蔔甘甜，集鮮、甜、香於一身！而另一款「十勝紅豆小丸子栗子年糕」嚴選北海道十勝紅豆，配搭甘甜栗子及加入白玉小丸子，軟糯Q彈。豆香濃郁，綿密口感，口感煙韌，吃進每一口都是幸福！*滙豐信用卡7折優惠由即日起至2月4日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。



奇華餅家 全新麻辣櫻花蝦蘿蔔糕 門市網店指定貨品8折5天

奇華餅家 全新麻辣櫻花蝦蘿蔔糕 門市網店指定貨品8折5天 鍾意食辣的朋友留意！奇華餅家推出全新「麻辣櫻花蝦蘿蔔糕」，將港人最愛的咸香蘿蔔糕添上麻辣味，加入鮮香味濃的日本櫻花蝦作點綴，迎接「龍」曆新年。

除此之外，即日起至1月30日，奇華全線分店(香港國際機場分店除外)及奇華網店同步推出「八折五天」優惠，包括酥脆的「什錦杏仁條」和「蝴蝶酥」、鬆脆可口的「什錦蛋卷」、甜而不膩的「土鳳梨酥」、「鳳梨金酥」，以及秋冬滋味食材「奇華切肉臘腸」和「奇華鮮鴨膶腸」。顧客如在奇華網店消費折扣後滿港幣$380，更可享免本地運費。喜迎2024祥龍年的限時優惠，不容錯過！預祝大家龍年行大運！