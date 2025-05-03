2025谁来香港还只会去西九龙？ 本地人私藏打卡秘点 很小众 但绝对惊艳！

现在谁来香港还只会去西九文化区和荃湾南丰纱厂等网红打卡点？香港好玩好拍的景点几乎每隔一段时间就会上新，有些本地人私藏的秘点虽然小众，但绝对惊艳，而且文青艺术氛围拉好拉满！家人们，重新编排一下未来几天的行程吧，不然怕您后悔来香港却没去过这些地方！

主教山配水庫

不是罗马！香港绝美百年地下水库 深水埗主教山配水库 2020年一次清拆工程，让这个建于1904年的绝美配水库走进公众的视野，其后被评为一级历史建筑。整片混凝土天花由108条排列有致的花岗石柱支撑，加上由红砖砌成的半圆拱券门及混凝土拱形天花，可以说是香港少有参照罗马建筑风格修建的建筑，同时是香港第一个以圆形筑成的地下配水库。现时参观配水库无须预约，星期六、日及公众假期场内更会进行灯光及音乐表演，大家亦可提前到网站预约参加导赏团，除了打卡之外，深入了解香港的供水历史。 地址：九龙深水埗主教山

(地铁石硖尾站A出口，步行往石硖尾街，再转至巴域街前往)

开放时间：星期一至日(包括公众假期) 上午9时至中午12时；下午2时至5时

马湾1868

港版五渔村 马湾1868彩色梦幻海岛 开幕不久的马湾1868因其色彩缤纷的彩虹小屋及艺术壁画，瞬间抢占大众眼球，彷如意大利五渔村！彩色小屋内有不同工作坊商户，园区内同时有海景餐厅、酒店、户外活动体验等，还保育了多个香港历史遗迹，例如天后古庙、九龙关纪念碑以及「梅蔚」石刻等。傍晚时分，更可拍摄到汲水门和汲水门大桥的日落与晚霞，美惨了！ 地址：马湾珀欣路33号 前往方法： 渡轮：可于中环 2 号码头乘船至珀丽湾（约 25 分钟），或于荃湾码头搭船前往马湾（每日仅三班船）。

巴士：地铁青衣站、荃湾站、荃湾西站等均有私人巴士线直达，包括 NR330 、 NR331 、 NR332 等路线；地铁九龙站亦有九巴 230R 线前往。

的士： 24 小时往返各区

香港艺术中心

文青艺术氛围拉满 几何之美 香港艺术中心 位处湾仔海边的香港艺术中心虽然算是一个小众的艺术空间，但真的很好拍！人流不多，可以静心欣赏馆内的展品，而且一个馆内就有多个打卡点，中庭的旋转楼梯、三角形楼梯间，还有面海书吧，逛累了可以买一杯咖啡坐在大玻璃海景窗前看书发呆。重点是，免费参观！ 地址：湾仔港湾道2号 开放时间：星期一至日 上午8时至晚上11时

靠得粥面小馆 吃粥如何「靠得住」？ 靠得粥面小馆由2011年起连续15年被《香港澳门米其林指南》选为「米其林推介食肆」，于2018年起更获选为「必比登推介餐厅」。靠得住粥面小馆的招牌鱼汤粥底，每天花4小时新鲜熬煮，先以大火滚起，再转小火慢慢收干水分，并坚持每天挑选多种时令鲜鱼加入一起熬煮，每一口都浓郁鲜甜，粥底稀稠适中，加上没有味精，还煮出细致绵密的口感，时间、火候、油盐这三大元素绝对缺一不可。 招牌心肝宝贝粥，选用当日新鲜厚切猪膶，配以粒粒鲜嫩弹牙的西澳带子及秘制鱼汤粥底，令人回味。至于港人推荐的香滑鱼腩粥，则选用精选优质鲩鱼腩，大厨先将鲩鱼腩及姜丝入锅，以猛火煎至金黄色，再洒上靠得住秘制姜汁去除鱼膻，最后加上鱼汤粥底同煲，鲜味无穷。靠得住咸肉粽，以绿豆与糯米「7:3」黄金比例配上五花腩及咸蛋黄，以传统秘方人手包制而成，粽香扑鼻，入口清爽而不腻，与粥品搭配滋味倍增。如果想品尝港味面食，可选招牌鲜虾云吞面，大厨保留昔日传统，以铜壶盛载由大地鱼及秘制材料熬制的面汤，面上洒上韭黄及虾子，增添香气。