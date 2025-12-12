2026年假點請好？ 紅日假期一覽 Annual Leave 請少啲、玩多啲！

新一年公眾假期已經公布，是時候計劃來年的Annual Leave(AL)！相信每位打工仔都希望「用最少AL、換最多長假期」，那就要善用「紅日」組合。小編幫大家整理2026年香港公眾假期一覽、精明請假攻略，更會推介不同月份的旅遊目的地，助大家提早計劃，搶平機票酒店，輕鬆遊歷世界！
12月~ 2月｜挪威
冬天旅行不只有玩雪，仲有北極圈限定的「極光」！漆黑夜空忽然浮現綠光，像絲帶在星空舞動，震撼到會忍不住「哇」出聲！極光可遇不可求，最佳觀賞方式是入住透明冰屋，隔著玻璃極光「放題」，浪漫指數爆燈！白天同樣精彩，哈士奇雪橇、馴鹿雪橇、雪地電單車、冰釣及破冰船，還有必搭Flåm列車，沿途欣賞峽灣雪景！雪景雖美，但一定要記得保暖！
4月~5月｜日本
提到「賞櫻」勝地，大家都會聯想到日本！東京上野恩賜公園是櫻花季必到熱點，園內種有超過千株櫻花，櫻花通兩側盛開時，形成夢幻粉紅隧道。漫步其中，花瓣隨風飄落，隨手一拍就是封面照。其中「不忍池」更是不容錯過的打卡位，邊划船邊賞櫻，湖面倒影將花海翻倍！
6月~7月｜新西蘭
南半球的新西蘭，每年的6至8月正值冬季，是香港人避暑、滑雪的好地方！計劃滑雪之旅，一定要根據自己的能力去選擇適合自己的雪場！北島的Whakapapa雪場是全新西蘭最大，擁有新手專屬的Happy Valley，坡度平緩，適合初體驗；高手則可挑戰Far West長距雪道，速度感滿分。必搭Sky Waka天空纜車，前往全新西蘭最高咖啡廳Knoll Ridge Café，沿途可飽覽火山地貌，登頂後更可邊喝著熱巧克力，邊打卡雲海翻湧。
9月~10月｜意大利
意大利景點總是逼爆人？9、10月才是最佳時機！這段時間正值葡萄收成季，托斯卡納酒莊非常熱鬧，不但可以品嘗最佳口感的新酒，還能參加「莫斯托聖餐」，體驗當地節慶活動，順便帶最新鮮橄欖油回家。喜歡打卡的朋友，不能錯過金燦燦的田園景色，猶如置身油畫之中！此外，9至10月的威尼斯遊客相較其他月份少，適合慢遊運河邊，感受古城寧靜，更可以避開人潮！(以上圖片均為網絡圖片)