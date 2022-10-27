AEON低息稅貸 私人貸款 清數易貸款 指定渠道申請 賞高達12,500元回贈

稅季來臨，打工仔們又要為準備稅款而煩惱。特別現時疫情未退，經濟前景仍未明朗，不少人都希望可保留充裕資金用作周轉，以應不時之需。一直致力為港人解決資金周轉困難的「AEON香港」，全新推出的低息稅貸．私人貸款．清數易貸款，為上班族輕鬆解決稅務問題之餘，更提供合共高達12,500元的現金回贈，讓打工仔可留下更多備用資金，以應對不同情況。

全新低息稅務貸款 現金回贈高達1萬

AEON全新推出「稅．貸易」稅務貸款，成功申請可獲高達1萬元現金回贈，以及可享低至0.14%月平息(實際年利率為3.24%)。申請者可透過「AEON 香港」手機應用程式申請及提交文件，全程可以毋須露面，貸款額高達100萬或月薪18倍(以較低者為準)，還款期長達24個月(6/12/18/24)，加上提早清還免手續費，助你稅季無憂。由即日起至2023年2月28日推廣期內成功申請並確認AEON「稅．貸易」稅務貸款，貸款金額達5萬元或以上及選擇最少12個月還款期可享高達1萬元現金回贈。

方便周轉 手機應用程式可隨時申請

AEON「貸靈活」私人貸款計劃，則提供高達100萬元或月薪12倍貸款額(以較低者為準)，申請人可隨時24/7透過「AEON 香港」手機應用程式申請，月平息低至0.2%(實際年利率4.49%)，申請人可選擇6至60個月的靈活還款期，不但全期免手續費，提早清還更免罰款，方便你隨時因應財務狀況靈活調配資金。

結餘轉戶助早日還清債務

AEON「清數易」貸款，則助你將其他不同信用卡、貸款的結欠一併轉至AEON集中處理，計劃同樣提供高達100萬元或月薪12倍的貸款額(以較低者為準)，申請者可選擇最長分60個月還款，且同樣全期免手續費，助你減低不必要的高息支出，生活更輕鬆，兼可早日清還所有債務。

無論新舊客戶，只需成功申請及提取貸款之實際指定金額，並選擇指定供款期，便可享相應的現金回贈，由即日起至2023年2月28日成功申請稅貸，可享高達1萬元現金回贈；如在2023年1月31日或之前成功申請私人貸款或清數易貸款，則可享高達1萬2千元現金回贈。於指定推廣期內成功透過「AEON 香港」手機應用程式或成功透過指定分行(包括葵涌、中環、觀塘、元朗及銅鑼灣分行)申請私人貸款，並於2023年1月31日或之前完成確認手續，更可獲額外500元現金回贈。

貸款申請熱線：2239 9000

網址：https://bit.ly/3D1S2PC

放債人牌照號碼：1797/2021

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

投訴可致電：2895 6262