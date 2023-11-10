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特刊
2023-11-10 04:29:40
日報

AEON「稅．貸易」 享高達$10,000現金回贈 輕鬆交稅 毋懼稅季壓力

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AEON「稅．貸易」 享高達$10,000現金回贈 輕鬆交稅 毋懼稅季壓力

AEON「稅．貸易」 享高達$10,000現金回贈 輕鬆交稅 毋懼稅季壓力

稅季來臨，既要預備交稅，也要應付慶祝節日的開支，不少打工仔計劃借稅貸，以減輕經濟壓力。AEON「稅．貸易」稅務貸款，除可助你輕鬆交稅外，更可享高達$10,000現金回贈#

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由即日至2024年3月31日，新客戶成功申請及提取AEON稅務貸款，可借高達$100萬或月薪18倍貸款額 (以較低者為準) ，並可享低至0.14%月平息 (實際年利率3.24%) 及可靈活選擇6至24個月還款期（6/12/18/24），提早清還仲可免手續費。除親身前往AEON各分行申請外，亦可透過「AEON 香港」手機App^、AEON網上客戶服務、AEON網頁、AEON貸款專線2239 9000，以及WhatsApp(專員真人幫你) 申請，只需上載身份證明文件、住址證明、銀行戶口資料、稅單及入息證明，全程毋須露面都可成功申請稅貸。成功獲批的貸款金額，一般可經「轉數快」24/7即時存入指定銀行。  

客戶亦可選擇申請AEON私人貸款或清數易貸款，於2024年2月29日或以前成功申請，可享高達$12,000現金回贈#，全新客戶更可額外享$500現金回贈+

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忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

#提取貸款達指定金額及供款期可享相應回贈。
+只適用於私人貸款及「清數易」貸款。
^此功能暫不支援任何護照之申請。
* AEON信貸財務(亞洲)有限公司(簡稱「AEON」)為安達人壽保險香港有限公司(簡稱「安達人壽」)之持牌保險代理機構，AEON負責有關保險產品的銷售。有關保險產品由安達人壽承保及提供。
**稅務扣除額上限為每年$60,000，為合資格延期年金保費及可扣稅自願性供款的合計上限，並於薪俸稅或個人入息課稅計算中扣除。
受條款及細則約束，詳情請參閱：AEON香港

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查詢及投訴可致電：2895 6262    
放債人牌照號碼：1767/2022      
由AEON信貸財務 (亞洲)有限公司 刊發

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