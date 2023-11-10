AEON「稅．貸易」 享高達$10,000現金回贈 輕鬆交稅 毋懼稅季壓力

由即日至2024年3月31日，新客戶成功申請及提取AEON稅務貸款，可借高達$100萬或月薪18倍貸款額 (以較低者為準) ，並可享低至0.14%月平息 (實際年利率3.24%) 及可靈活選擇6至24個月還款期（6/12/18/24），提早清還仲可免手續費。除親身前往AEON各分行申請外，亦可透過「AEON 香港」手機App^、AEON網上客戶服務、AEON網頁、AEON貸款專線2239 9000，以及WhatsApp(專員真人幫你) 申請，只需上載身份證明文件、住址證明、銀行戶口資料、稅單及入息證明，全程毋須露面都可成功申請稅貸。成功獲批的貸款金額，一般可經「轉數快」24/7即時存入指定銀行。