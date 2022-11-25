AEON「稅．貸易」稅務貸款 現金回贈高達HK$10,000

距離繳納第一期稅款的限期越來越近，加上聖誕及新年等大節日將至，想與家人摯愛歡度佳節，都需要充裕現金。AEON全新推出的「稅．貸易」稅務貸款，提供高達HK$1,000,000或月薪18倍的貸款額，合資格者可享高達HK$10,000回贈，讓你有更充裕的現金，好好計劃假日節目。
想輕鬆交稅兼無憂度假？！由即日起至2023年2月28日，成功申請及提取AEON「稅．貸易」稅務貸款，可享高達HK$10,000現金回贈。申請人可借高達HK$1,000,000或月薪18倍（以較低為準），兼享月平息低至0.14%（實際年利率3.24%），並可選擇6/12/18/24個月的靈活還款期，讓申請人可根據個人財務狀況來選擇合適的還款期。另外，值得一讚提早清還貸款亦免手續費，令申請人理財更有預算。
申請途徑多元化 全程免露面
除親身前往AEON分行申請外，合乎指定條件的申請人，亦可透過「AEON 香港」手機應用程式提交申請及上傳所需文件，包括香港身份證、住址證明、入息證明及稅單，全程毋須露面，便可輕鬆申請及完成辦理貸款手續。申請人亦可透過AEON網上客戶服務、AEON網頁、AEON貸款專線2239 9000或WhatsApp專員真人協助申請，申請途徑不但多元化，亦十分貼心。
^稅務貸款之實際金額是指於此推廣下之確認貸款金額扣減現有AEON稅務貸款戶口之結餘(如適用)。 #優惠受條款及細則約束
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
AEON貸款專線：2239 9000 網址： http://www.aeon.com.hk/taxloan 放債人牌照號碼：1767/2022 投訴可致電：2895 6262 AEON信貸財務(亞洲)有限公司