AEON「稅．貸易」稅務貸款 現金回贈高達HK$10,000

距離繳納第一期稅款的限期越來越近，加上聖誕及新年等大節日將至，想與家人摯愛歡度佳節，都需要充裕現金。AEON全新推出的「稅．貸易」稅務貸款，提供高達HK$1,000,000或月薪18倍的貸款額，合資格者可享高達HK$10,000回贈，讓你有更充裕的現金，好好計劃假日節目。

想輕鬆交稅兼無憂度假？！由即日起至2023年2月28日，成功申請及提取AEON「稅．貸易」稅務貸款，可享高達HK$10,000現金回贈。申請人可借高達HK$1,000,000或月薪18倍（以較低為準），兼享月平息低至0.14%（實際年利率3.24%），並可選擇6/12/18/24個月的靈活還款期，讓申請人可根據個人財務狀況來選擇合適的還款期。另外，值得一讚提早清還貸款亦免手續費，令申請人理財更有預算。