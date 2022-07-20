DSE 2022入大學機會增 各大院校彈性收生安排一覽

DSE今日放榜，應屆考生需要回校領取成績通知書，自修生亦會收到郵寄的成績單。考獲33222或以上成績的同學，自然可以在大學聯招改選時間(7月21至23日)，已獲分配的個人時段內(可登入大學聯招辦法帳戶查閱)更改課程選擇。然而多間院校今年推出彈性收生安排，讓某些於個別科目失手的同學，亦有機通過特別安排獲大學取錄。

香港大學：

有意報讀港大的考生，如成績未達「332233」的要求，只是中文或英文其中一科表現略為失準（不低於2），其他科目成績達標，亦有機會被取錄。但報考港大課程的總分會被打九折，而且必須將報讀的港大課程放於Band A，並成功通過面試等，一樣可入讀相關課程。

香港科技大學：

未達3322要求，其中一科比入學要求低一級，但總分較其申請的科大課程於2021年聯招入學分數中位數，同時該科置於Band A的同學及滿足指定要求，仍會獲考慮。

香港中文大學：

報讀中大理學院及工程學院，但DSE成績未達「3322」要求，應考最少3科STEM類別選修科目及考獲最少3粒星，同時將相關課程放於聯招較前志願，中大亦會考慮其報讀申請。而中大其他學系的科目，亦會採類似安排，就算有一科核心科目成績未達標，只要其他科目表現優異一樣有機會被取錄。

香港浸會大學：

成績未達「332233」，其中一科核心科目較指定要求低一級，但於其他科目中取得2粒星，並將報讀的科目放在Band A，浸大亦會考慮其申請。

都會大學（護理及健康學相關課程除外）：

如在中或英文其中一科僅達2，但其他科目達到指定最低入學要求，而其中一科甲類科目更考獲5*或以上，加上其總成績高於報讀科目的最低取錄要求，同學並將該科目放於Band A，只要通過面試，一樣有機會被取錄。安排亦適用於報讀SSSDP課程。

教育大學：

未合乎「33222」入學最低要求，其中一科核心科較指定要求低一級，但其他科目成績優異，同時將所報讀的課程放聯招的頭三志願，便有機會參加面試，以特別安排被取錄。

香港理工大學：

成績未達「332233」，其中一科成績低於最低要求一級，但最好成績的5科達26分以上，並將有意報讀的課程放頭三志願，並需通過入學面試，一樣有機會。

香港城市大學：

於4C+2X其中一科比最低入學要求低一級，但總積分達想關課程及學院的指定要求，以及將所報課程放於聯招Band A，以及通過面試。如報讀工學院課程，則必須在2科STEM相關課程中考獲佳績。

除以上大學外，樹仁大學及嶺南大學亦有類似的彈性收生安排，所以同學在個別科目失手，亦不代表完全沒有機會入讀心儀課程。