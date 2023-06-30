EGL東瀛遊暑假限定 直航鳥取米子 尋訪境港鬼太郎 日本最大鳥取砂丘 白桃任食放題

暑假遊日想玩得刁鑽一點？EGL東瀛遊夥拍香港航空於今個暑假開辦限定「直航鳥取米子專機」旅行團系列，在7至8月搭乘前往關西山陰地區米子鬼太郎機場的直航班次，到訪鳥取縣尋找鬼太郎蹤跡、「晴天之國」岡山縣享白桃任食放題、遊覽全日本最大的鳥取砂丘，以及「日本三景」之稱的天橋立。5天豐富行程集動漫、歷史文化及美食於一身，適合一家大小參加。

乘鬼太郎特色列車 壯觀鳥取砂丘與倉敷歷史風情

鳥取縣境港市是已故日本國民動漫《鬼太郎》作者水木茂的故鄉，直航機抵達以鬼太郎粉飾一番的米子鬼太郎機場，團友搭乘鬼太郎彩繪特色列車，到境港市站前到本町商店街約800米之間，排列177座日本妖怪青銅像的「水木茂大道」，尋找動漫裡面小貓女、眼珠爸爸等經典角色。

行程亦會參觀松江花鳥園趣致企鵝散步SHOW，以及關西唯一得意白鯨識噴泡泡圈的島根海洋館AQUAS，還有漫步日本最大最震撼的鳥取砂丘，參觀砂之美術館〈砂之旅行埃及篇〉，展覽使用鳥取砂丘之砂粒，集合世界11個國家共20名知名砂像雕刻家，用砂雕出埃及大神殿，金字塔重現眼前。

旅行團的另一焦點將會沿山陰道前往有「日本三景」之一的京都府天橋立，以特別方式觀賞美景，也會到訪毗鄰的伊根灣和住吉大社。行程亦到盛產美味水果的「晴天之國」岡山縣，現場鮮摘白桃加任食放題，亦會到岡山森林牧場公園與倉敷和風古典街！不得不提，旅行團必備的Outlet血拚掃貨，仲包3晚溫泉酒店住宿，夠嘆世界！

資訊：直航日本米子鳥取、岡山、倉敷、大阪、天橋立、岡山摘著名白桃、砂之美術館<砂之旅行埃及篇>、全日本最大鳥取砂丘、乘坐鬼太郎妖怪或柯南偵探漫畫特色列車、心齋橋購物5天之旅 JBBR05

出發日期：7月23、30日；8月6、13日

團費：每位7,599港元起