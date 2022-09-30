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特刊
2022-09-30 04:29:13
日報

ELEMENTS圓方秋季購物賞上賞 送出高達$42,000獎賞

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ELEMENTS圓方

ELEMENTS圓方推出「秋季購物賞上賞」，以指定電子貨幣消費滿指定金額，即送HK$5,000電子禮券。

踏入秋天，是時候替衣櫃注入秋日氣息！ELEMENTS圓方推出「秋季購物賞上賞」，由即日起至10月31日，以指定電子貨幣即日消費滿指定金額，即送總值高達HK$40,000電子禮券。另外，商場亦同時推出「美妝獎賞」及「周末時尚服飾獎賞」，各款ELEMENTS圓方電子禮券分別適用於場內逾百間人氣商戶，讓今個秋季煥然一新！

ELEMENTS圓方匯聚多個國際時尚品牌，由即日起至10月31日，以指定電子貨幣於商場內的零售商戶即日消費滿HK$10,000，即可享總值HK$5,000獎賞，涵蓋時尚服飾、美容、餐飲等指定消費商戶的電子禮券，最高可享總值HK$40,000獎賞！

商場特別為一眾愛靚人士帶來「美妝獎賞」，由即日起至10月31日，以指定電子貨幣於指定美容及護理商戶單一消費滿HK$1,000，即享總值HK$1,000美容電子禮券。商場更特設「周末時尚服飾獎賞」，由即日起至10月30日，逢星期五至日及公眾假期，以指定電子貨幣於指定時尚服飾商戶單一消費滿HK$2,000，即可獲得總值HK$1,000的時尚服飾電子禮券。

除了上述優惠，更可登記成為ELEMENTS Club會員，尊享連串優惠獎賞及專屬服務。

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