English-Time涵蓋40個情景 適合0至8歲嬰幼兒 自主學習英語

想找一套CP值高、適合0至8歲的專業英語教育系統？English-Time就至啱！English-Time集專業教育支援服務與娛樂於一身，風靡全球50多個國家和地區，超過300萬家庭使用。套裝包括English-Time Baby Pack和English-Time教育產品。

English-Time是由新加坡國際品牌Time Publishing Group投資數千萬美元研發、設計、製作，是一套適合0至8歲嬰幼兒學習英語的教育系統，採用主題性學習，包含40個情景，讓學生學習詞彙(Vocabulary)，語法(Language Structure)和拼音(Phonics Sounds)。40個學習單元包括互動課本、互動練習和卡通片，並配合自主學習工具，如線上學習遊戲和App，讓學生透過多元化學習平台進行自主學習。完成學習後，更可獲得由ETL頒發的證書。

English-Time Baby Pack是一套適合0至2歲幼兒透過聽覺、觸覺、視覺來培養早期閱讀技巧和日常生活技能的教育系統，是English-Time學習前的英語啟蒙教育產品。Baby Pack內的教育配件完美地與English-Time作出教育配置，讓小朋友能為稍後的English-Time教育課程作出完美配合。今年，TescoEdu亦有參與荷花BB展，可到展位J12-J13了解更多產品詳情。

