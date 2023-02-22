ESG納入投資決策 數碼創新推動業務穩健發展 恭喜 BCT銀聯集團第五屆獲得「企業可持續發展大獎」

不少人認為退休是遙不可及的事，但其實強積金與就業人口息息相關，管理這項長線投資可謂任重道遠，必須具備可持續發展的策略。BCT銀聯集團（下稱BCT）作為香港主要的退休金公司，一直將環境、社會及管治（即ESG）原則納入業務及營運中，集團已第5屆獲得世界綠色組織的「企業可持續發展大獎」，及再次獲頒「可持續領袖大獎」，實在實至名歸。

BCT為客戶提供多元化的退休投資方案、投資基金及資產服務。BCT董事總經理及行政總裁李微儀說：「我們重視夥伴精神，一直憑著敏銳的觸覺，以創新科技為同事、客戶、社會等持份者創造長遠價值。我們的ESG工作小組會定期為各部門評估各項政策是否符合ESG原則，全方位履行企業公民責任。」

