ESG納入投資決策 數碼創新推動業務穩健發展 恭喜 BCT銀聯集團第五屆獲得「企業可持續發展大獎」

不少人認為退休是遙不可及的事，但其實強積金與就業人口息息相關，管理這項長線投資可謂任重道遠，必須具備可持續發展的策略。BCT銀聯集團（下稱BCT）作為香港主要的退休金公司，一直將環境、社會及管治（即ESG）原則納入業務及營運中，集團已第5屆獲得世界綠色組織的「企業可持續發展大獎」，及再次獲頒「可持續領袖大獎」，實在實至名歸。
BCT為客戶提供多元化的退休投資方案、投資基金及資產服務。BCT董事總經理及行政總裁李微儀說：「我們重視夥伴精神，一直憑著敏銳的觸覺，以創新科技為同事、客戶、社會等持份者創造長遠價值。我們的ESG工作小組會定期為各部門評估各項政策是否符合ESG原則，全方位履行企業公民責任。」
重視風險管理 保障投資者利益
李微儀指出，BCT以保障強積金計劃成員利益為依歸，減低投資受ESG風險的影響。獨立於資產管理，BCT要求基金經理把ESG因素納入投資決策過程中，並依據「責任投資政策」行事，積極響應積金局於2021年底發布應用於強積金基金投資及風險管理的可持續投資原則。旗下兩個強積金計劃更在「積金評級」舉辦的「強積金大獎」中獲頒「企業社會責任」獎。
積極推動數碼化
數碼創新及推動財務健康也是BCT的業務重點，2022年集團透過推出由「元宇宙」概念蛻變而成的流動應用程式「bct+」，達到上述兩個目的。這個嶄新項目是市場上首創，旨在鼓勵強積金成員更關心自己的投資，透過生活化及輕鬆的方法建立良好的理財習慣。「bct+」亦有助推動無紙化，同時提升客戶體驗，可謂一舉多得。